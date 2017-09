Był kiedyś Ośrodek

Huta Stalowa Wola dziś jest niewielkim zakładem w stosunku do tego z lat 70. czy 80. Zatrudnia niespełna 900 ludzi, mniej niż utworzony przy Hucie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych. Wielkiej Huty, kiedyś zatrudniającej ponad 20 tysięcy pracowników, nie ma, nie ma też OBRMZiT, którego resztki zginęły wchłonięte przez rozdrapywaną Hutę.

O dużym ośrodku badawczo-rozwojowym w stalowowolskiej Hucie mówiło się jeszcze przed utworzeniem dla niej w 1969 r. Zakładu Doświadczalnego. Program wytwórczy, jaki zaplanowała Huta (maszyny budowlane i produkcja wojskowa), wymagał silnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Zamierzenia i plany

Na usługi instytutów i zewnętrznych ośrodków badawczych nie było co liczyć, gdyż Huta rozpoczęła wyścig z czasem, chcąc nadrobić opóźnienia technologiczne i w ustanawianiu perspektywicznego programu produkcji. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych, jakiemu podlegała często nie wierzyło Stalowej Woli, że ta zdoła uruchomić produkcję nowych i skomplikowanych wyrobów. Wiele zamierzeń wytwórczych Zjednoczenie uznawało za nierealne. Tak było z produkcją ciągników gąsienicowych. Huta zakładała, że w latach 1970-1975 zacznie je produkować, a Zjednoczenie uważało ten pomysł o ile nie za niedorzeczny, to przynajmniej nieprawdopodobny. W Warszawie uważano, że plany Stalowej Woli wynikają po części z manii wielkości i przerostu ambicji kierowniczego gremium. Przyszłość pokazała, że jednak Huta dopięła swego i w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych uruchomiła produkcję ciągników gąsienicowych, w dodatku kilka typów.

Ówczesny dyrektor Huty Zdzisław Malicki uważał, że program produkcyjny, jaki założyła Huta, determinował utworzenie silnej placówki naukowo-badawczej. Sprawa rozbijała się o źródło finansowania. Huta nie miała na tyle środków, aby zbudować silne zaplecze badawczo-doświadczalne.

Powołanie do życia ośrodka badawczo-rozwojowego stwarzało możliwości skorzystania z kasy resortu nauki. W Hucie mimo wszystko podjęto w 1973 r. prace przygotowawcze do jego zbudowania. ZPMB wciąż uważało, że trzeba inwestować w ośrodek badawczo-rozwojowy „Budor” w Kobyłce. Huta na to przystać nie mogła, ponieważ w warunkach wyścigu z czasem, wszelkie badania, próby, tworzenie własnych konstrukcji i ich rozwijanie trzeba było wykonywać jak najrychlej i pod okiem swoich specjalistów. Materiały organizacyjne dla przyszłego OBR przygotowywali Bogusław Szarama i Tadeusz Czeluśniak, a także po części Wiesław Potasz i Witold Kiedrzyński. W resorcie przemysłu maszynowego istniało już kilka ośrodków badawczo-rozwojowych, była więc możliwość czerpania wzorów. Ale Stalowa Wola z racji swej wielkości i różnorodności problemów techniczno-organizacyjnych musiała znaleźć własne rozwiązania. Trzeba oddać sprawiedliwość centrali warszawskiej, gdyż faktycznie pomagała Stalowej Woli w tworzeniu dokumentów dla nowego ośrodka. Ostatecznie przyjęto zaproponowaną przez inż. T. Czeluśniaka z Huty organizację Ośrodka. Przygotowano dla Ośrodka księgę służb, projekt statutu, dokumenty powołujące do życia OBR, schemat organizacyjny itd.

Początek

W listopadzie 1975 r. minister przemysłu maszynowego zarządził powołanie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych Stalowej Woli. Zgodnie z zarządzeniem Ośrodek powstawał w drodze wydzielenia z zakładu wiodącego Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola, komórek organizacyjnych prowadzących prace studialne, rozwojowe i wdrożeniowe, a w szczególności części zakładowego Biura Konstrukcyjnego, i ich połączenia z Zakładem Doświadczalnym.

Z początkiem grudnia 1975 roku w Stalowej Woli dyrektor generalny ZPMB Eugeniusz Szatkowski wręczał nominacje nowo mianowanym dyrektorom Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli. Na uroczystości nie było Adama Frańczaka, który miał objąć stanowisko zastępcy dyrektora ds. rozwoju konstrukcji, Szatkowski nie ukrywał irytacji i nawet chciał, aby dyr. Malicki ukarał za absencję, ale jak się okazało, nominat był akurat w bardzo ważnej podróży służbowej i o jakimś lekceważeniu szefa ZPMB nie było mowy, co ten zrozumiał po tłumaczeniu Malickiego. Dyrektorem mianowano Wiesława Potasza, jego zastępcą ds. produkcji doświadczalnej został Bogusław Szarama, a Witold Kiedrzyński został głównym księgowym. Nie obsadzono zastępcy dyrektora ds. naukowych. Po prostu nie było w Stalowej Woli inżyniera z tytułem doktora nauk technicznych, czego wymagały przepisy. Wcześniej niż nominacje ukazało się zarządzenie ministra przemysłu maszynowego, które powoływało

Jeszcze jesienią 1975 r. odbywały się spotkania dyr. Wiesława Potasza i Witolda Kiedrzyńskiego z personelem biur konstrukcyjnych. Obaj przekonywali o potrzebie powołania OBR i zapewniali słuchaczy, że w nowym układzie organizacyjnym będzie lepiej pod każdym względem. Musieli pokonywać niechęć konstruktorów do odejścia z Huty. Dopiero od stycznia 1976 roku biura konstrukcyjne tak naprawdę weszły do OBR. Potem, gdy OBR już powstał, kilku przeniesionych z Huty pracowników Biura Konstrukcyjnego zażądało zmiany warunków płacowych, ponieważ należały się im inne z racji przejścia do nowego zakładu, jakim bądź co bądź był OBR. Ostatecznie niczego nie wywalczyli, ale uporem się wykazali.

Nowa placówka wciąż zajmowała pomieszczenia w wielu obiektach Huty. Nowa hala wraz z biurowcem rodziła się w bólach, miała być gotowa w ciągu dwóch lat, tymczasem biegł już trzeci i do końca budowy jeszcze brakowało sporo.

O ile TK (Biuro Konstrukcyjne – przyp. D.G.) miało biura dobre, o tyle ZB (placówki badawcze – przyp. DG)- czyli służby powiązane ze sobą funkcjonalnie gnieździły się w pięciu miejscach, pięciu wypożyczonych od Huty kątach – donosiło „Socjalistyczne Tempo”. W IV kwartale 1976 roku udało się znaczną część OBR skupić pod jednym dachem w nowo postawionym obiekcie, ale biura konstrukcyjne i Wydział Prób i Badań znajdowały się z dala od centrali Ośrodka.

Pierwsze sukcesy

Stalowowolski OBRMZiT zgodnie z postanowieniem ministra miał prowadzić prace badawczo-naukowe, konstrukcyjne, technologiczno-projektowe i doświadczalne, które zmierzałyby do podjęcia na skalę przemysłową produkcji nowych wyrobów, a mianowicie maszyn gąsienicowych, kołowych do robót ziemnych, dźwigów samojezdnych, wózków elektrycznych, zespołów napędowych, sprężarek powietrznych i wyrobów wojskowych wtedy określanych mianem „niekatologowych”. Piętą achillesową nowo powołanego do życia Ośrodka był brak miejscowej kadry naukowej. Uciekano się do pomocy ośrodków akademickich, do instytutów. Liczono na import ludzi z tytułem doktora, a także na podejmowanie studiów doktoranckich przez uzdolnionych pracowników OBR. Pierwszymi doktorami nauk technicznych, wywodzącymi się z OBRMZiT byli Ryszard Kardasz i Konrad Pylak. Prace doktorskie obronili na Politechnice Wrocławskiej w 1979 roku. Już na samym początku istnienia OBR wiedział, że będzie musiał współpracować z instytutami i uczelniami, chcąc podołać wszystkim pracom badawczym. Niektóre problemy w ogóle planował zlecać uczelniom i instytutom.

Na nowo powstały Ośrodek bardzo liczyła dyrekcja Kombinatu. Dyrektor Malicki uważał, że potencjał OBR daje mu możliwości manewru w posunięciach uruchomieniowych i handlowych. W handlu liczyła się wtedy szybkość, co okazało się przy realizacji tzw. kontraktu libijskiego. Konstruktorzy OBR i pracownicy ZB w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdołali opracować nową konstrukcję żurawia i przebadać ją.

Po pierwszym roku działalności OBR potwierdził się sens stworzenia ośrodka dla potrzeb Huty, wtedy wyrastającej na eksportowego giganta. Pierwszy rok nowej pięciolatki zamknęli sprzedażą na wartość 170 mln zł – tu mieszczą się również zobowiązania i dwukrotna korekta planu w górę – donosiło „Socjalistyczne Tempo” – Liczy się w tym także rozwiązanie trzech trudnych i ważnych dla zakładu zagadnień. Pierwsze to współpraca z ZSRR – wspólna konstrukcja żurawi (do nas należą podwozia, do ZSRR dźwig). Osiągnięciem było wykonanie drugiego prototypu ramy PS-303, która w styczniu 1977 roku zostanie wysłana na badania testowe do Odessy. Sprawa druga to współpraca z Harvesterem, w ramach której nasi konstruktorzy pracowali „na deskach” IHC zyskując bardzo wysoką ocenę. I zagadnienie trzecie to skonstruowanie i wykonanie w bardzo krótkim okresie dwóch prototypów nowego żurawia Stawo-25MW dla Libii, zgodnie z jej wymaganiami.

Konstrukcyjny boom

Pierwsze lata istnienia OBR mnożyły wiele trudności, przede wszystkim w budowie prototypów. Huta domagała się wciąż nowych maszyn, ponieważ rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne i chciała za wszelką cenę umocnić swoją pozycję – eksportera maszyn budowlanych. Umowa, jaką zawarła Huta z International Harvester Co., dla strony polskiej była korzystna. W listopadzie 1975 roku rozszerzono ją o licencje ładowarek kołowych serii „500” o mocy od 75 do 1100 KM (typoszereg liczył 9 maszyn). Pierwotnie Huta miała produkować tylko ładowarki ciężkie o mocy od 420 KM, wrocławska „Fadroma” natomiast lekkie. Tymczasem w 1976 roku ZPMB zdecydowało o przekazaniu małych ładowarek 510, 515 i 520 do Huty, która miała zacząć je produkować. Gdy Stalowa Wola przygotowała się do produkcji, adaptując dokumentację konstrukcyjną, gdy już opracowywano dokumentację technologiczną i wykonywano oprzyrządowanie, Ministerstwo Przemysłu Maszynowego postanowiło produkcję ładowarek przekazać do Starachowic. Umowa z Amerykanami przewidywała wspólne opracowanie konstrukcji nowych maszyn gąsienicowych, a mianowicie ciągników dużej mocy oraz układacza rur o udźwigu 100 ton. Ponadto OBR był mobilizowany do rozwijania konstrukcji dźwigów z myślą o współpracy ze Związkiem Radzieckim. W owym czasie OBR zajmował się już obsługą konstrukcyjną skrzyń przekładniowych i wałów Cardana, które dostarczała Huta do wschodniego sąsiada. W zamiarze było nawiązanie kooperacji w zakresie wspólnych konstrukcji żurawi kołowych i gąsienicowych o udźwigu od 25 do 120 ton. Stalowa Wola przystąpiła do konstruowania podwozia dla odeskich Zakładów Maszyn Budowlanych. Liczyła na to, że współpraca z Odessą przyniesie znakomite wyniki ekonomiczne. Przewidywano, że w ciągu roku można będzie produkować i sprzedawać około tysiąca żurawi różnych typów. Jednak współpraca skończyła się już w 1977 roku. ZPMB i Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zdecydowały o przekazaniu kooperacji z Odessą zakładom „Waryńskiego” z Warszawy i Zakładom Mechanicznym z Łabęd. Stalowa Wola na otarcie łez otrzymała obietnicę MPM produkcji samochodowych żurawi terenowych w kooperacji z którąś z zachodnich firm.

W latach 70. OBR kładł główny nacisk na rozwijanie konstrukcji ciągników gąsienicowych, wojskowych, żurawi samochodowych, betoniarek i ładowarki własnej konstrukcji. Pojawiały się wciąż nowe opracowania. Niektóre konstrukcje weszły do produkcji, po innych została tylko dokumentacja.