Bus z pasażerami wjechał do rowu

Dzisiaj w nocy policjanci zabezpieczali miejsce wypadku busa przewożącego pasażerów na trasie Zamość-Kraków. Pięć osób zostało przewiezionych do szpitala, po przeprowadzonych badaniach troje wróciło do domu. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego wypadku.

Do wypadku doszło dzisiaj w nocy po godz. 3, w Zarzeczu. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca busa, chcąc uniknąć zderzenia z pojazdem, który wjechał na jego pas, odbił w prawo. Mercedes sprinter zjechał na pobocze, a następnie do rowu, gdzie przewrócił się na bok. Busem oprócz kierowcy podróżowało dziewięciu pasażerów. Pięć osób zostało przewiezionych do szpitali w Rzeszowie i Nisku. Po przeprowadzonych badaniach stan trójki był na tyle dobry, że mogli opuścić szpital.

Kierowca busa, 30-letni mieszkaniec Zamościa, był trzeźwy.