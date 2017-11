Burza po wpisie dyrektorki „Jedenastki”

„Dołącz do Obozu Narodowo-Radykalnego! ONR Walczy! ONR Czuwa! ONR WIELKĄ POLSKĘ WYKUWA” – post z taką treścią udostępniła na swoim prywatnym profilu facebookowym Joanna Niwierska (na FB publikowała jako Asia Dżoana), dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. „Szarych Szeregów” w Stalowej Woli. I rozpętała się medialna burza o to, że kierująca placówką oświatową prowadzi agitację polityczną.

Dyrektorka stalowowolskiej „Jedenastki” udostępniła 11 listopada post użytkownika „Marsz Niepodległości”. Na ten wpis ostro zareagował aktor Modest Ruciński, noszący tytuł Ambasadora Stalowej Woli.

„Szanowna Pani Dyrektor Szkoły Nr 11. Przeglądając Pani profil widzę wiele postów o treści patriotycznej i chrześcijańskiej. To godne szacunku. Nie mogę jednak zrozumieć, że jednocześnie nawołuje Pani do wstąpienia do ONR, organizacji faszyzującej i skrajnie nacjonalistycznej. Czy pani również do niej należy?”...

