Burza oskarżeń szaleje w Ogrodzie

– Jak cynicznym i dwulicowym człowiekiem trzeba być, aby z jednej strony mówić z troską o zabezpieczeniu interesów działkowców, a z drugiej strony wyciągać od nich bez najmniejszych skrupułów kolejne pieniądze – to fragment z oskarżycielskiego tekstu o byłym prezesie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli, jaki pojawił się na stronie internetowej PZD w Rzeszowie. – Panią, która to podpisała miałem za zacną kobietę, ale po tych oszczerstwach i osobistych wycieczkach pod moim adresem, po tym, jak już zrobiła za mnie przestępcę, powiedziałem jej przez telefon, że jest perfidną świnią – komentuje Jacek Małkiewicz, bo to on jest owym „cynicznym dwulicowcem”.

Internetowy tekst podpisany przez I wiceprezes OZP PZD w Rzeszowie Ireną Hermańską, to kolejna odsłona konfliktu, jaki wybuchł po odwołaniu w lipcu br. zarządu Hutnika II i wprowadzeniu tam organu komisarycznego…

Cały art. na ten temat przeczytasz w aktualnym wydaniu „Sztafety” – nr 40. Zachęcamy do zakupu Tygodnika zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej http://eprasa.pl/news/tygodnik-sztafeta/2017-10-05