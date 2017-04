Budowa mostów kolejowych w Rudniku

[ZDJĘCIA] Zardzewiałe „żelaźniaki” na Rudnej w Rudniku nad Sanem w końcu zostaną zastąpione nowymi przeprawami. Właśnie trwa budowa mostów kolejowych na dwóch torach.

Oba stalowe mosty kolejowe od dłuższego czasu domagały się wymiany. Uszkodzona konstrukcja spowodowała podjęcie decyzji o tym, że pociągi mogły poruszać się tu z maksymalną prędkością 10 kilometrów na godzinę.

– Dalsze użytkowanie mostów może spowodować dodatkowe pogorszenie ich stanu technicznego i równoznaczne z nim zamknięcie linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, co miałoby negatywne skutki dla mieszkańców powiatu niżańskiego oraz inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe – przyp. red.), a także spowodowałoby odcięcie od transportu masowego ważnych ośrodków przemysłowych, takich jak Stalowa Wola. Dlatego też budowa mostów na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem, w możliwie krótkim czasie, jest bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania regionu – czytamy we wniosku PKP PLK do wojewody podkarpackiego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z powyższych powodów inwestor zwrócił się z prośbą o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Na razie rozebrany został most, którym pociągi poruszały się w kierunku Przeworska. Wykonawca już rozpoczął budowę przyczółków nowej przeprawy na tym torze.