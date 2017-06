Bronił Tobruku i zdobywał Monte Cassino

– Pod murkiem gniazdo skalne miał sobie ppor. Płachciński, dowódca zalegającego tu 2. plutonu 2. kompanii 3. baonu, nieogolony przez 18 dni. Leży tu kilkanaście trupów alianckich i biegają ogromne wypasione szczury – tak w swojej słynnej 3-tomowej „Bitwie o Monte Cassino” Melchior Wańkowicz uwiecznił pochodzącego z Niska Józefa Płachcińskiego. – My, 3. batalion, tkwiący 17 dni na linii obronnej, w tym 6 dni trwającej ofensywie, ponosiliśmy przy zaporowych ogniach nieprzyjaciela stałe straty w zabitych i rannych – tak z kolei opisuje tę bitwę w wojennych wspomnieniach sam Józef Płachciński.

Na promocję swej książki „Z Niska na Monte Cassino” przyjechał do rodzinnego miasta w sierpniu 2007 r. z Edmonton w Kanadzie, dokąd po wojnie, w 1948 r. wyemigrował z rodziną z Anglii. Kawaler Orderu Virtuti Militarii, w 2000 r. awansowany na stopień majora rezerwy, od 2008 r. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Nisko.

Z Drohobycza do Afryki

Urodził się tutaj 15 marca 1914 r. w rodzinie Jana i Agnieszki z domu Bis. W 1939 r. ożenił się i zamieszkał w Borysławiu. Gdy wybuchła wojna miał za sobą trzy lata studiów prawniczych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Kartę powołania otrzymał do 6. Pułku Strzelców Podhalańskich w Drohobyczu. 19 września wraz z grupą żołnierzy przekroczył granicę polsko-węgierską, by następne siedem miesięcy spędzić w obozie internowania w Nagycenk. Uciekł z obozu wraz z sześcioma kolegami 24 kwietnia 1940 r. Dalej pieszo przez Jugosławię i statkiem wzdłuż wybrzeża Albanii i Grecji przez morzę Śródziemne przedostał się do Bejrutu, a stąd do Homs w Syrii, gdzie w porozumieniu z rządem francuskim organizowało się polskie wojsko.

25 maja 1940 r. podchorąży Józef Płachciński był już żołnierzem Brygady Strzelców Karpackich. Jako dowódca plutonu w kompanii ciężkich karabinów maszynowych 3. batalionu, od sierpnia do grudnia 1941 r. brał udział w słynnej obronie twierdzy Tobruk, walczył też pod libijską Gazalą, gdzie brygada wzięła do niewoli blisko 2 tysiące żołnierzy i oficerów włoskich i niemieckich. Po wycofaniu brygady z frontu, od kwietnia 1942 r. był instruktorem w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w egipskim El Amirija, tutaj też 1 lipca 1943 r. roku otrzymał awans na podporucznika.

Szczęście na Górze Ofiarnej

Pod koniec grudnia tegoż roku jego jednostka, 3. batalion 3. Dywizji Strzelców Karpackich, wylądował we Włoszech. Pod Monte Cassino podporucznik Płachciński walczył jako dowódca plutonu i zastępca dowódcy kompanii na słynnym wzgórzu 593, czyli Monte Calvario (Góra Ofiarna). – W ciągu dnia 13 maja 2 kompania na wzgórzu 593 przeżywała huraganowy ogień nieprzyjaciela – napisał w swoich wspomnieniach. Wieczorem, tego dnia, miał niebywałe szczęście. Gdy zsunął się ze swego stanowiska na papierosa do prowizorycznego schronu dowódcy kompanii, i usiadł przy wejściu, do środka wpadł i eksplodował pocisk moździerzowy, a obok jego twarzy „przeleciała wiązka świecących drobnych odłamków”.

Po bitwie o Monte Cassino batalion Płachcińskiego wycofano na kilka dni z frontu. – W stanie porażenia duchowego, jaki przeżywaliśmy, zatrzymaliśmy się po majowych walkach w pięknym miejscu. Kwaterowaliśmy w bardzo przestronnych namiotach, wśród aromatycznej świeżej zieleni otaczających nas łąk. Tysiące przeróżnego kwiecia o mieszaninie tęczowych barw działały na wszystkie człecze zmysły. Mogliśmy otrząsnąć się po przebytej makabrze, oddając się całkowicie wypoczynkowi – tak wspominał ten czas Józef Płachciński.

Potem walczył jeszcze pod Ankoną, za co otrzymał Krzyż Walecznych, a 1 stycznia 1945 r. awansowano go na porucznika. Z kolei „w uznaniu wybitnych czynów wojennych wykazanych w r. 1944 w czasie walki II Korpusu we Włoszech oraz w czasie walk o Bolonię w kwietniu 1945 r.”, 1 czerwca tegoż roku odznaczono go Orderem Virtuti Militari V klasy.

Wierny Sikorskiemu, krytyczny wobec Andersa

Pisząc swe wojenne wspomnienia, Józef Płachciński nie pomijał trudnych tematów, np. nie zawsze właściwych relacji między żołnierzami i zachowania kadry dowódczej w jednostkach 2. Korpusu czy systemu awansów. Sam, nie kryjąc sympatii dla gen. Sikorskiego, krytycznie oceniał politykę obozu sanacyjnego oraz niektóre poczynania gen. Andersa, także wobec Naczelnego Wodza. Uważał, że katastrofa w Gibraltarze była zamachem.

Gdy w październiku 1942 r. Anders wizytował w Syrii 1. Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich „powiedział pamiętne, źle przyjęte przez wszystkich słowa: >>Patrzę wam w oczy, ponieważ będę szafował waszą krwią<<. I szafował, jak się okazało, we Włoszech. Przedtem jeszcze rozkazał zniszczyć film przekazujący potomności historię Brygady Karpackiej” – zapisał w swoich wspomnieniach Józef Płachciński.

Zmarł 13 maja 2009 r. w Edmonton, w Kanadzie, w wieku 95 lat. Przed śmiercią wyraził życzenie, by jego prochy spoczęły na cmentarzu w rodzinnym Nisku. Wolę zmarłego wypełniono 11 sierpnia 2009 roku. W siedzibie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej można oglądać jego żołnierski mundur i fotografie.