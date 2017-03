„Brąz” dla Dominiki Sibigi z Ringu Sikorski

Z brązowym medalem mistrzostw Polski juniorek wróciła z Grudziądza Dominika Sibiga z Ringu Sikorski Stalowa Wola.

W XVI Mistrzostwach Polski Juniorek połączonych z eliminacjami do Mistrzostw Europy Kadetek, zorganizowanych przez MKS Start Grudziądz wzięła udział rekordowa ilość 124 zawodniczek 61 klubów reprezentujących 15 okręgów bokserskich. Wśród nich dwie bokserki Ringu Sikorski Stalowa Wola, Dominika Sibiga i Anna Jędrzejewska.

Wyśmienicie spisała się brązowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2015 roku w wadze do 63 kg i ubiegłoroczna złota medalistka gwardyjskich mistrzostw Polski i brązowa medalistka Pucharu Polski w wadze do 63 kg, czyli Dominika Sibiga. Rywalizując z cięższymi o kilka kilogramów przeciwniczkami – startowała w wadze 69 kg – w pięknym stylu wygrała dwie walki, docierając do strefy medalowej.

W 1/8 pokonała przez RSC w I rundzie Klaudię Chmielewską z Boxing Club Garda Wicko, w ćwierćfinale Agnieszkę Dolny Wdy Świecie przez AB, czyli poddanie przez sekundanta. W walce półfinałowej Dominika zmierzyła się z Natalią Barbusińską ze Spartakusa Szczecin i tym razem to nasza zawodniczka musiała zejść ze sceny już w pierwszej rundzie.

Więcej o występie naszych zawodniczek w Grudziądzu w czwartkowym wydaniu gazetowym