Bramy Huty stoją otworem!

To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, po 80 latach od czasu rozpoczęcia budowy zakładu, stało się faktem. Od północy, 1 marca 2017 r., na wszystkich bramach Huty Stalowa Wola S.A. nie ma już pracowników firmy ochroniarskiej i można swobodnie wejść lub wjechać na teren dawnej HSW. Nie ma więc już przepustek i opłat za wjazd. Tym samym Huta stała się ogólnodostępnym obszarem Stalowej Woli. Miasto przejęło od niej 3,8 km dróg oraz 10 tys. metrów kw. parkingów.

Najwięcej skorzystają na tym przedsiębiorcy (65 różnych zakładów i spółek), którzy mieli swoje firmy za ogrodzonym i „strzeżonym” przez bramy terenem HSW. Musieli bowiem uiszczać opłaty za wejścia swoich pracowników oraz każdorazowy wjazd przez bramy Huty i korzystanie z jej zakładowych dróg. A były to niemałe kwoty, przewyższające często wielkość płaconego przez nich do miasta podatku od nieruchomości. Huta Stali Jakościowych płaciła np. HSW 40 tys. zł miesięcznie, a gdy rozmowy o obniżeniu tego „haraczu” zakończyły się fiaskiem, to w 2015 r. wystąpiła do sądu o ustanowienie drogi koniecznej…

