Trzy bramki z Gryfem… murowane!

W sobotę, 29 kwietnia o godzinie 17 piłkarze Stali Stalowa Wola rozpoczną kolejny ligowy bój. Ich przeciwnikiem będzie Gryf Wejherowo. W roli trenera „Stalówki” zadebiutuje Janusz Białek, który dwa dni temu zastąpił zwolnionego przez zarząd Stali PSA Rafała Wójcika, a mecz poprowadzi Dawid Bukowczan z Żywca, który w swojej karierze sędziowskiej gwizdał naszej drużynie trzykrotnie. Każde z tych spotkań kończyło się wynikiem 3:0 (!).

Po raz pierwszy był rozjemcą głównym spotkania ligowego z udziałem naszego zespołu w sierpniu 2015 w Mielcu, gdzie gospodarze prowadzeni wówczas przez… Janusza Białka pokonali Stal 3:0 (wszystkie gole zostały strzelone w ostatnich dwóch kwadransach gry). W październiku 2015 roku pan Bukowczan zawitał po raz pierwszy do Stalowej Woli. „Zielono-czarni” podejmowali… Gryfa Wejherowo. W pierwszej połowie Stal objęła prowadzenie po strzale Tomasza Płonki, a pod koniec spotkania dwa razy do bramki Gryfa trafił Radosław Mikołajczak. Po roku Dawid Bukowczan ponownie zameldował się na stadionie przy Hutniczej. W zaległym spotkaniu ligowym, po którym zdemontowano starą trybuną główną, Stal przegrała z Rakowem Częstochowa. Wynik… 0:3.

Co wynika z powyższego zestawienia? Że jutro powinna wygrać Stal. Oczywiście 3:0!

