Bliżej natury – wakacje w Muzeum

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wielu z Was planuje swój wolny czas. Nie każdy wyjedzie jednak poza miejsce zamieszkania. Jeżeli zamierzacie spędzać lato w mieście, przyjdźcie do Muzeum. Podczas organizowanych co roku półkolonii można spędzić czas w sposób twórczy, ucząc się przez zabawę i realizując swoje pomysły podczas kreatywnych warsztatów artystycznych.

Tym razem muzeum zaprasza na zajęcia zbudowane wokół wystaw czasowych i stałych. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, od 3 lipca do 4 sierpnia w godz. 9:00 – 13:00. Pierwsze dwa tygodnie półkolonii odbędą się w głównej siedzibie Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1, natomiast na trzy kolejne tygodnie zapraszamy do Muzeum przy ul. Staszica 14 (lokal po bibliotece, obok kina Ballada).

Wśród proponowanych aktywności znajdą się zajęcia przepełnione treściami przyrodniczymi i ekologicznymi – plenery malarskie, spacery po mieście, wycieczki i różnorodne działania plastyczne. Wszystkie aktywności zbudowane wokół wystaw Bóstwa i ofiary. Zwierzęta starożytnego Egiptu, Życie towarzyskie w COP, Let’s bee friends czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami oraz na wystawie stałej Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem.

Muzeum przy ul. Sandomierskiej

3 -14 lipca

W pierwszym tygodniu zapraszamy wszystkie dzieci do świata legend i wierzeń starożytnych Egipcjan. Będzie to niepowtarzalna okazja, by poznać bliżej tę fascynującą kulturę. Wśród przewidzianych zajęć jest m.in. nauka hieroglifów, wykonywanie amuletów czy dekorowanie płóciennych toreb egipskimi motywami. Drugi tydzień półkolonii poświęcimy poznawaniu lokalnej historii i przyrody. Dzięki zajęciom plastycznym i wycieczkom pieszym poznacie dawne dzieje Rozwadowa, zajrzycie do dworu książęcej rodziny Lubomirskich, odkryjecie tajniki miejscowej przyrody i architektury.

Muzeum przy ul. Staszica 14 (lokal po bibliotece, obok kina Ballada),

17 lipca – 4 sierpnia

Kolejne trzy tygodnie półkolonii upłyną na poznawaniu ciekawego i inspirującego życia pszczół i innych owadów, poznawaniu ich znaczenia dla środowiska i dla nas – ludzi.

Podczas półkolonii będziecie mogli m.in. zamienić się w ogrodników i dowiedzieć się, jak sadzić rośliny i je pielęgnować by cieszyły nasze oczy i dawały dobre plony, odkryjecie tajniki pracy pszczelarza, wspólnie zrobimy kolorową papierową łąkę. Poza tym dowiecie się, że pszczoły robią nie tylko miód, własnoręcznie zrobicie i udekorujecie świece. Podczas zajęć „ożywicie” też wykonaną przez siebie pszczołę za pomocą animacji poklatkowej. Poza tym w programie półkolonii także gry i zabawy, liczne zajęcia w plenerze, spacery przyrodnicze oraz wycieczka do Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.

Koszt wycieczki 36 zł od osoby.

Na pozostałe dni półkolonii wstęp wolny!

Zapisy na półkolonie pod nr. tel. 797 120 224, 797 120 229, 15 842 00 42

Turnusy półkolonii:

Turnus 1 – 3-7 lipca, ul. Sandomierska 1

Turnus 2 – 10-14 lipca, ul. Sandomierska 1

Turnus 3 – 17-21 lipca, ul. Staszica 14

Turnus 4 – 24-28 lipca, ul. Staszica 14

Turnus 5 – 31 lipca – 4 sierpnia, ul. Staszica 14

Przed rozpoczęciem półkolonii należy dostarczyć do muzeum wypełnioną kartę kwalifikacyjną dziecka – do pobrania na www.muzeum.stalowawola.pl