Biznes z szeroką wizją

Kiedy lokalna firma rozrasta się i zaczyna być rozpoznawalna w swojej branży w całej Polsce i z powodzeniem konkuruje swoimi usługami od Bałtyku po Karpaty, to sygnał, że warto przyjrzeć się jej działalności. Stalowowolska firma SKAREM ma dziś 14 oddziałów zapewniających obsługę jej klientów od Wrocławia przez Warszawę aż po Trójmiasto. Firma powstała w 1994 roku, dziś znajduje w niej zatrudnienie prawie 1500 osób.

Tabliczki z nazwą SKAREM w Stalowej Woli i okolicach spotykamy praktycznie codziennie, w urzędach, sklepach, bankach, w strefie przemysłowej i osiedlach mieszkalnych. Nazwa tej firmy przywołuje na myśl bezpieczeństwo, bo rzeczywiście jedną z głównych dziedzin, jaką zajmuje się SKAREM, jest profesjonalna ochrona obiektów różnego przeznaczenia.

Wizja tego biznesu wykracza jednak poza zakres agencji ochrony. W Polsce SKAREM znana jest też z usług sprzątających, bo obsługuje w tym zakresie biura i zakłady przemysłowe. – W całej Polsce mamy wymagających kontrahentów, duże firmy i instytucje, banki, piekarnie, obiekty przemysłowe, sądy, urzędy, hurtownie. Dlatego musimy stawiać na jakość, nie oszczędzamy ani na sprzęcie, ani na środkach czystości, ani na pracownikach. Naszym dużym atutem jest też to, że mamy ogromne doświadczenie w sprzątaniu obiektów przemysłowych, w tym dla branży spożywczej. Mówi się też, że SKAREM to najlepszy wybór, kiedy trzeba posprzątać budynek po wykonanym remoncie. Rzeczywiście uwielbiamy takie wyzwania, a posprzątanie po remoncie to nie jest łatwa sprawa, tu przydaje się i doświadczenie, i właściwy, specjalistyczny sprzęt. My podejmiemy się każdego typu prac sprzątających, bo jesteśmy w tym zakresie profesjonalną firmą, obecną na rynku już blisko 25 lat – chwali się Małgorzata Walczyk, kierownik ds. sprzątania w firmie SKAREM.

Wysoka jakość i kompleksowe podejście

Jak się okazuje, SKAREM ma też własną hurtownię ze sprzętem BHP i środkami czystości, co wskazuje na perspektywiczne i kompleksowe podejście do zarządzania w tym przedsiębiorstwie. – Dzięki temu z łatwością zapewniamy naszym pracownikom zaopatrzenie w sprzęt sprzątający i środki czystości, na czas i w najwyższej jakości. Sami zaopatrujemy nie tylko pracowników macierzystego oddziału w Stalowej Woli, ale także i pozostałych oddziałów w całej Polsce – tłumaczy Małgorzata Walczyk.

Zastanawiające jest, jak udaje się zapewnić tak wysoką jakość usług na odległość, bo przecież swoje usługi sprzątania SKAREM świadczy także m.in. na terenie Wrocławia, Poznania czy w Trójmieście. – W każdym z naszych oddziałów są osoby odpowiedzialne za skontrolowanie jakości. Każdy oddział ma taką strukturę, żeby zapewnić autonomiczne funkcjonowanie na miejscu w swoim regionie. W naszej firmie jest też wdrożony system jakości ISO, pracujemy więc według identycznych procedur i zasad w każdym z naszych oddziałów. Przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby zachowywać wysokie standardy w całej Polsce. My różnimy się od innych firm jakością i standardami, mogę to z przekonaniem i dumą powiedzieć. To inni mogą mieć kompleksy, porównując się do nas, bo to nie przypadek, że nasi klienci chętnie wystawiają nam dobre referencje, czy to banki, czy zakłady przemysłowe, sklepy i piekarnie – wyjaśnia Magdalena Kata, dyrektor ds. sprzątania w SKAREM.

Cel, misja i wartości firmowe

Firma SKAREM właśnie zakończyła remont swojej macierzystej siedziby w Stalowej Woli. Odnowione biura wyglądają profesjonalnie i schludnie, przeszklone pomieszczenia dają wrażenie otwartości i przestrzeni. Na białych ścianach powieszono gustowne plakaty z hasłami, które mają pobudzać wyobraźnię i przypominać o wizji, która ma łączyć wszystkie działania w realizację wspólnego celu i misji: „Happines is not a destinations, it is a way of life”, czytamy na jednym z takich plakatów, co można tłumaczyć jako: „Szczęście nie jest celem, jest sposobem na życie”. O tę misję, o firmowe wartości i wizję firmy najlepiej zapytać samego prezesa zarządu Adama Bełzaka. – Zgodnie z polityką naszej firmy staramy się tak kreować jej rozwój, żeby przyszłość wyglądała spokojnie, stabilnie. Kierunek jest wytyczony, stawiamy na ludzi, którzy chcą się rozwijać, dajemy duże szanse jeżeli chodzi o rozwój. Mamy kilka nowych projektów, w których można się wykazać pomysłowością, wyobraźnią, mile widziana też kreatywność. Żaden pomysł nie jest zlekceważony, każdy ma szanse zaistnieć i zostać wdrożony – mówi Adam Bełzak, prezes SKAREM-u.

Podpytujemy o plany rozwoju, może Polska to nie koniec, świat jest przecież w dzisiejszych czasach taki otwarty. – Głównym wyznacznikiem na dzień dzisiejszy jest rozwój naszej działalności na terenie Polski, ale przygotowujemy się też, żeby wyjść poza granice naszego kraju. Chcemy otworzyć ludziom głowy, żeby zaczęli myśleć, że mamy rynek globalny, który jest do zagospodarowania. Mamy takie czasy, że w ciągu kilku godzin można dostać się do np. Paryża czy innego europejskiego miasta. Nie ma znaczenia czy na zachód, czy na wschód. Jeżeli trafi nam się sprzątanie biurowca w Dubaju, to będziemy i tam świadczyć nasze usługi. Drugim rodzajem usług, jakim chcemy zaistnieć na szerokim rynku, są usługi deratyzacyjne. Widzimy w tym temacie duże szanse rozwoju. Mamy też inne, bardzo nowatorskie pomysły, które chcielibyśmy systematycznie wdrażać. Takim przykładem jest usługa Help-care, którą oferujemy z ogólnopolskim zasięgiem – zdradza prezes Bełzak. Help-care to wyjątkowa w skali kraju usługa i urządzenie do monitoringu pracy pracowników terenowych, wsparcia pracy służb medycznych pilnowania dzieci i osób starszych.

„Pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie” – czytam kolejne z haseł wiszących na ścianach biur SKAREM-u. Pytam zatem prezesa Bełzaka, jak to rozumieć? – Bazujemy na młodych ludziach i oczekujemy od nich pomysłów, staramy się pomagać, ale pozostawiając wolną rękę. Jako prezes widzę, że takie podejście się sprawdza. To jest kierunek, jaki chcemy utrzymać, czyli tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych, którzy nie boją się podejmować ryzyka, chcą się wykazać, rozwijać, chcą patrzeć, jak coś, co sami wymyślili, wykreowali, staje się realne i przynosi efekty biznesowe. Ludzie powinni się czuć w SKAREM-ie tak, jakby to była ich firma. Jeżeli jesteśmy zaangażowani w pracę, wiemy, że od nas wiele zależy, że mamy wpływ, to do pracy wstaje się z uśmiechem – wyjaśnia Adam Bełzak.

Bez niepotrzebnego stresu

Znajduję też w firmie SKAREM dokument zatytułowany „Kodeks etyki i wartości firmowych”, brzmi to poważnie i świadczy o nowoczesnym podejściu do zarządzania firmą. Przeglądając kodeks, natrafiamy tam na hasła typu: wzajemny szacunek i zaufanie, doskonalenie wiedzy, profesjonalizm, ale umieszczono tam również fragment mówiący, że pracownicy powinni być spokojni i pogodni, że w SKAREM-ie pracuje się tak, żeby nie podnosić poziomu stresu, łagodzić napięcia. Jak to wytłumaczyć? – Zależy nam na tym spokoju, bo widzimy sens funkcjonowania firmy bez niepotrzebnego stresu. W bezdusznych korporacjach, gdzie ludzie pracują pod dużą presją, w stresie ciągłych oczekiwań coraz większej wydajności, bez możliwości zrównoważonego rozwoju, tam po kilku latach pracownicy odchodzą wyczerpani, wypaleni. My chcemy i budujemy taki zespół, który z ochotą angażuje się w kolejne projekty, widząc sens tej pracy, dzięki satysfakcji z możliwości rozwijania się. My jako zarząd wyznaczamy tylko ogólne kierunki, dając dużo swobody w realizacji. Chcemy, żeby jak najwięcej zależało od ludzi. Jeśli pracownicy utożsamiają się ze swoją pracą, to pracują lepiej i z zadowoleniem – odpowiada Adam Bełzak.

Wspólnie planują rozwój firmy

Jak jednak z tą otwartością prezesa na pomysły pracowników jest w praktyce? Czy rzeczywiście można bez oporów realizować śmiałe inicjatywy? – W każdy poniedziałek prezes zwołuje spotkanie z przedstawicielami wszystkich działów. Celem tych spotkań jest poprawienie komunikacji między ludźmi w firmie. Poruszane są najważniejsze i bieżący zagadnienia. Dzięki temu przedstawiciele wszystkich działów wiedzą, nad czym aktualnie pracują inne działy, dzięki temu nikt nie czuje się odsunięty, bo przecież mamy tworzyć jedną, spójną organizację i dogadywać się między sobą. Te spotkania służą temu, żeby wspólnie rozwiązywać problemy, wspólnie planować rozwój firmy, zgłaszać pomysły i o nich dyskutować. Zarząd na tych spotkaniach wymaga od nas otwartej postawy, zaangażowania, kreatywności, żeby każdy przedstawił swój pomysł na przyszłość, na rozwój, na ulepszenie funkcjonowania jakiegoś procesu. Bardzo często wynikiem tych spotkań są bardzo konkretne inicjatywy, które później są wdrażane. Tak było na przykład z wprowadzeniem usługi Help-care – zdradza asystentka zarządu firmy SKAREM, Magdalena Dąbek.

Centrum operacyjne – tylko dla upoważnionych Przechodząc dalej korytarzem odnowionego biurowca stalowowolskiej firmy SKAREM, natrafiam na pomieszczenie, do którego nie ma wstępu. Drzwi z napisem „Centrum operacyjne” otwierają się tylko przed upoważnionymi pracownikami. Co tam się właściwie mieści? – Odbierane są tam sygnały z obiektów o naruszeniu strefy strzeżonej naszym systemem alarmowym. Dyżurny widzi, który obiekt wysłał sygnał, potwierdza jego autentyczność i wysyła na miejsce grupę operacyjną, która w zależności od okoliczności reaguje. Jadą na miejsce i sprawdzają, co się dzieje. W przypadku intruza mają prawo go ująć – wyjaśnia Zbigniew Markut, wiceprezes, dyrektor ds. ochrony w firmie SKAREM. Dlaczego dostęp do tego pomieszczenia jest tak strzeżony? – Do centrum operacyjnego wstęp mają wyłącznie osoby upoważnione, nie może tam wejść nikt postronny. To jest nasza strefa wrażliwa, nikt nie powinien mieć możliwości zakłócenia funkcjonowania centrum operacyjnego także ze względu na ochronę danych naszych klientów, do czego przykładamy szczególną dbałość. Ponadto znajdują się tam urządzenia elektroniczne, które muszą pracować w odpowiedniej wilgotności i temperaturze – tłumaczy dyrektor Markut. Te słowa przypominają, że SKAREM w dużej mierze zajmuje się ochroną obiektów i monitoringiem. Także w tym obszarze spotykamy się więc z pełnym profesjonalizmem.

Nowy wygląd i nowe logo

Kolejni spotkani w biurach SKAREM-u ludzie emanują energią i optymizmem. Odnosi się wrażenie, że nowocześnie prezentujące się po remoncie wnętrze siedziby firmy przypadło do gustu jej pracownikom. – Zmiana wyglądu naszej siedziby i nowy logotyp SKAREM nie jest przypadkiem. Taki nowoczesny styl był oczywiście zaplanowany i celowy. Nasza firma zmieniła się bardzo od czasu, kiedy powstała. Dziś jest w naszych działaniach rozmach i nowoczesność. Dotyczy to również świadomości naszych pracowników. Nowe logo i ta zmiana wizerunku podkreślają, że stawiamy na jakość, szczerość, kreatywność, przy nieustannej dbałości o profesjonalizm. Wierzymy, że właśnie takie podejście jest niezbędne, żeby firma rozwijała się dalej – podkreśla Ewa Bełzak, członek zarządu firmy SKAREM.