Bezpłatna pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT

Biura senatorsko – poselskie Janiny Sagatowskiej i Rafała Webera rozpoczynają kolejny rok inicjatywy społecznej polegającej na bezpłatnej pomocy w rozliczaniu deklaracji PIT.

Każdego roku osoby pracujące mają obowiązek rozliczenia wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Pomagamy również emerytom i rencistom, który chcieliby przekazać 1% podatku na organizacje pozarządowe. W tym roku zeznania podatkowe należy złożyć do dnia 2 maja 2017 r. Obecnie zakłady pracy i ZUS przekazują druk PIT – 11, który jest podstawą do wypełnienia zeznania podatkowego- informuje Janina Sagatowska.

Chociaż wypełnianie deklaracji PIT ze względu na coraz mniejszą ilość odpisów i ulg, jest coraz prostsze to i tak wiele osób ma z tym problem. Pokazują to poprzednie lata, w których to udzielaliśmy bezpłatnie taką pomoc. W tym roku również bezpłatnie pomożemy przy wypełnianiu zeznania podatkowego. Odpowiedzialna za to będzie doświadczona osoba, pracująca od wielu lat w księgowości – zaznacza Rafał Weber.

W ramach prowadzonej inicjatywy będziemy również dysponować wykazem lokalnych organizacji pozarządowych na które można przekazać 1% podatku. Warto wspierać lokalne organizacje, szczególnie te zajmujące się zbieraniem środków na leczenie lub rehabilitację ciężko chorych dzieci – zachęca poseł Rafał Weber.

Codziennie zapraszamy do biura senatorsko – poselskiego w Stalowej Woli. Natomiast w filiach Mielcu, Tarnobrzegu, Gorzycach, Rudniku nad Sanem, Ulanowie, Nisku oraz Zaklikowie pomoc będzie udzielania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z Małgorzatą Wojciechowską tel.15 824 22 44 i Pauliną Garbacik tel. 737 797 265.