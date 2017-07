Bez większych zmian

Na połowę bieżącego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała zakończenie prac nad projektem zmian sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Komisji Edukacji Narodowej i Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Jak udało nam się dowiedzieć projekt jest już gotowy, z tym, że na efekty tych zmian przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

– Projekt został wykonany, teraz trzeba go wdrożyć, czyli wymienić sygnalizację, a to troszkę kosztuje, robimy to etapowo. Teraz czekamy na kolejną pulę pieniędzy, żeby wykonać resztę. Staramy się żeby to było zrobione jeszcze w tym roku – mówił Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA…

