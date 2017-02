Będzie milion za prawdę o śmierci?

33 lata po tragicznym zgonie działacza „Solidarności” Zbigniewa Tokarczyka, jego rodzina wystąpiła do prezydenta i Rady Miejskiej Stalowej Woli oraz miejscowej Elektrowni o ustanowienie nagrody za wskazanie „morderców Zbyszka”. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nagroda miałaby wynieść milion złotych. Krąg ludzi, którzy mają w tej sprawie wiedzę jest wąski: to byli pracownicy stalowowolskiej Służby Bezpieczeństwa.

30-letni Zbigniew Tokarczyk zginął w nocy z 23 na 24 lutego 1984. Jego ciało znaleziono ok. godz. 6 nad ranem, na ścieżce obok bloku na Ozecie, gdzie mieszkał. Wracał z delegacji z Poznania. Był widziany, jak wysiada na pobliskim przystanku autobusowym ok. godz. 23.20 Do przejścia miał kilkadziesiąt metrów, ale te zamieniły się w wieczność. Opinia sporządzona po sekcji zwłok mówiła, że śmierć nastąpiła na skutek ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Nie ustalono jednak co było jej przyczyną. Ale ujawniono zasinienia w okolicy żeber i stłuczenia na prawym płacie płuca wskazujące na pobicie. Rodzina nie ma wątpliwości: Zbyszek został zamordowany przez funkcjonariuszy SB…

