Będzie kolejna siłownia plenerowa w mieście

Dzięki wspólnej mobilizacji stalowowolanie wyklikali dla naszego miasta siłownię pod chmurką. W konkursie „Nestle Porusza Polskę: Porusz Swoją Okolicę 2017” Stalowa Wola zdobyła 12379 głosów.

Teren na jakim powstanie nowe miejsce do aktywności to ogrodzony obszar na osiedlu Poręby znajdujący się przy Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli. W pobliżu nie znajduje się żaden obiekt typu siłownia odkryta, ale dzięki mieszkańcom już wkrótce się to zmieni.

– Po raz kolejny mieszkańcy Stalowej Woli pokazują, że potrafią się zmobilizować i walczyć o wspólny cel. Jest to niezwykle budujące. Czuję się wyróżniony i dumny, że mam ten przywilej sprawować urząd Prezydenta w tak niezwykłym mieście i współpracować z tak wspaniałymi Mieszkańcami. W Stalowej Woli powstało już kilka siłowni plenerowych i cieszą się one dużym powodzeniem. Na pewno nie braknie więc osób, które chętnie będą korzystać również z tej, którą wyklikaliśmy – mówi Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Nestle w swoim konkursie rozdało 16 siłowni plenerowych, po jednej dla każdego województwa. Na Podkarpaciu, oprócz stalowowolskiej, zgłoszonych zostało 30 innych lokalizacji.

Nagrodą w Konkursie jest siłownia zewnętrzna składająca się z czterech podwójnych urządzeń – biegacz + orbitrek, rower + jeździec, surfer + twister, drabinka + podciąg nóg, jednego pojedynczego urządzenia – wioślarz i tablicy wraz z regulaminem siłowni zewnętrznej wraz z projektem zagospodarowania terenu i montażem, o wartości 16,759 zł brutto.