Będą walczyć o łącznik

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na propozycję starostwa powiatowego dotyczącą zmian pozwalających na skomunikowanie drogi powiatowej od strony Pysznicy z planowaną obwodnicą Stalowej Woli jest negatywna. Mimo to starosta Janusz Zarzeczny podkreśla, że urząd nie składa broni w tej sprawie i już podjął kolejne kroki.

– To prawda, że otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, ale ona nie do końca była rzetelna, więc wystosowaliśmy drugie pismo, uściślając pewne rzeczy i to nie koniec. Uruchomiliśmy posłów z naszej ziemi. W tej chwili sprawa jest u ministra Kowalczyk, więc myślę, że jesteśmy daleko zaawansowani w tych rozmowach. Szansa jest, chociaż nie jest to temat łatwy. Nie będziemy składać broni, będziemy cały czas walczyć i starać się, aby to rozwiązanie było – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W AKTUALNYM WYDANIU SZTAFETY – NR 14