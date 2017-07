Będą kolejne mieszkania w Stalowej Woli

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej 14 lipca stalowowolscy rajcy „wykonali fundamenty” pod budowę kolejnych mieszkań w Stalowej Woli. Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na przeprowadzenie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Stalowej Woli programu „Mieszkanie Plus”.

– Jest to pierwsza wstępna decyzja inicjująca wejście w nowy teren pod budownictwo mieszkaniowe w ramach rządowej inicjatywy „Mieszkanie Plus”. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony konkurs, który ma wyłonić partnera realizacji tej inwestycji. Zaangażowanie miasta będzie polegało na wniesieniu aportem do spółki celowej działki, na której zostaną wybudowane bloki. Natomiast kwestia finansowania inwestycji jest już po stronie partnera, który będzie większościowym udziałowcem spółki celowej – tłumaczył podczas Sesji Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Stalowa Wola wytypowała do udziału w programie sąsiadujące ze sobą działki położone przy ul. Leśnej. Są to nieruchomości gruntowe niezabudowane, obie z dostępem do dróg publicznych i z możliwością podłączenia do sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej, sanitarnej oraz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na obu działkach dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy nie może być większa niż 60%, wysokość budynków nie mniejsza niż 8 m i nie większa niż 17m. Wznoszone budynki nie mogą mieć więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych.

Całość inwestycji będzie realizować spółka celowa, której udziałowcami będą fundusz mieszkaniowy i Miasto Stalowa Wola. To ona wcześniej przedstawi i zaproponuje rozwiązania architektoniczne, wskaże intensywność zabudowy i zagospodarowanie tej działki.

Program Mieszkanie Plus zakłada przede wszystkim budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym z opcją dochodzenia do własności i takie mieszkania zostaną oddane do użytku mieszkańcom Stalowej Woli. Ta inicjatywa ma się stać ważnym filarem strategii gospodarczej rządu, ponieważ w tej chwili istnieje ogromna potrzeba poprawy warunków mieszkaniowych polskich rodzin i sytuacji demograficznej w państwie. O tym wie doskonale Prezydent Lucjusz Nadbereżny, który niezmiennie wdraża w życie autorski projekt mieszkaniowy w Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że niedawno ruszyła budowa dwóch bloków w ramach stalowowolskiego programu „Z perspektywą w Stalowej Woli”. – Konsekwentnie i skutecznie realizuję obiecany Mieszkańcom program rozwoju Stalowej Woli – mówi Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Jak zaznacza włodarz Stalowej Woli, jednym z filarów rozwoju naszego miasta jest budownictwo mieszkaniowe, tak aby stworzyć perspektywę dla młodych mieszkańców Stalowej Woli, dla młodych rodzin, ale również dla osób, które chciałyby powrócić z emigracji, przybyć do Stalowej Woli. Obok pracy, niezbędnym do tego elementem jest własne „M”. Własne mieszkanie jest również miejscem wokół którego buduje się przyszłość. – Dlatego założyliśmy sobie cel, że w tej kadencji wybudujemy 96 mieszkań czynszowych na wynajem z dojściem do własności. Wybudowane i przekazane mieszkańcom nowe lokale po okresie spłaty, będą przechodzić na własność, stanowiąc podstawę do dalszego rozwoju i zabezpieczania finansowego rodziny. Jako samorząd jesteśmy przekonani, że „własny kąt” jest jednym z najważniejszych elementów do zbudowania stabilnej przyszłości przez młodych mieszkańców Stalowej Woli – zaznacza Prezydent hutniczego grodu.

Liderem projektu jest Miejski Zakład Budynków. Dwa bloki z 96 mieszkaniami przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli zostanie oddane do użytku już 1 października 2018 roku. W tym samym roku ruszy również budowa nowych bloków w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

Info. www.stalowawola.pl