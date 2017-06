Barzycki zrewanżował się Bzdylowi

W Nowym Sączu w bokserskich zawodach Grand Prix Małopolski uczestniczyli zawodnicy Ring Sikorski Stalowa Wola Damian Barzycki i Patryk Nowak.

Barzycki pokonał na punkty w kategorii młodzika (kategoria wagowa do 46 kg) Krystiana Bzdyla z Górnika Wieliczka 2:1, rewanżując mu się za porażkę poniesioną na turnieju w Sędziszowie Młp. Drugi reprezentant Ringu w turnieju nowosądeckim Patryk Nowak, walczący w kategorii kadeta w wadze do 70 kg, przegrał na punkty 0:3 z Janem Michałowskim (Górnik Wieliczka).

Wcześniej kilku zawodników Ringu wzięło udział w Sobocie Bokserskiej w Ostrowcu Św. Trener Chomiak zabrał na te zawody: Dominikę Sibigę, Ksawerego Sibigę, Kacpra Starzyńskiego, Damiana Barzyckiego, Bartosza Kozdrowskiego. Dwóch ostatnich odniosło zwycięstwa. Barzycki pokonał jednogłośnie na punkty reprezentanta klubu ze Skarżyska-Kamiennej w kategorii młodzika (waga do 46 kg), a Kozdrowski wygrał 2:1 z zawodnikiem Startu Starachowice. Pozostali ze względu na brak rywali w swoich kategoriach wagowych, stoczyli jedynie walki sparingowe niepunktowane.

