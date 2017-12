Bajkowe przedszkole w Obojnej

[ZDJĘCIA] Budynek po byłej szkole w Obojnej już nie straszy swoim wyglądem. Niedawno przeszedł kompleksowy remont i od września działa w nim przedszkole i żłobek. Oficjalne otwarcie placówki odbyło się 7 grudnia.

- Przedszkole to miejsce szczególne, to właśnie do tego miejsca spod troskliwych objęć rodzica mały człowiek wyrusza w wielką podróż zwaną edukacją. Wszyscy mądrzy tego świata właśnie w wychowaniu przedszkolnym upatrują źródła rozwoju, sukcesu i szczęścia. Dzisiaj w naszym przedszkolu bawi się i uczy 33 przedszkolaków. Wierzę, że za kilkanaście lat będą to szczęśliwi dorośli ludzie – mówił dyrektor przedszkola Damian Biały.

Wójt Paweł Gardy dodał, że przygotowanie tak nowoczesnej placówki pokazuje, że gmina Zaleszany potrafi się rozwijać. Przedszkole powstało w ramach projektu „Bajkowe przedszkola gminy Zaleszany, na który samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości blisko miliona złotych. W ramach zadania powstało też przedszkole w Zaleszanach.

Adaptacja budynku dawnej szkoły na potrzeby przedszkola odbywała się w błyskawicznym tempie. Prace ruszyły w lipcu, a już we wrześniu maluchy mogły przekroczyć próg placówki.

- Przedszkole w Obojnej to nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. Dalej będziemy go upiększać, bo jest tutaj potencjał – mówił wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy.

Na piętrze budynku uruchomiono Klub Malucha „Tęczowe misie”. To z kolei była inicjatywa lokalnych przedsiębiorców przy wsparciu z programu Maluch+ w wysokości 100 tysięcy złotych.

- Dołączyliśmy do gminnej inicjatywy – powiedziała Kinga Rostek, dyrektor żłobka. – Udało się utworzyć jedyną taką placówkę w naszej gminie. Zajmujemy się dzieciaczkami w wieku od roku do momentu, aż dorosną do tego, by przestąpić próg przedszkola.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu maluchy podziękowały zebranym śpiewem i tańcem, był też okolicznościowy tort.