Awantura o kasę

Rodzinny Ogród Działkowy Hutnik II oczekuje 100 tys. zł dotacji na elektryfikację działek od Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie. Domaga się też zwrotu 87 tys. tytułem odszkodowania za nową linię wysokiego napięcia biegnąca nad tym Ogrodem. Jeśli nie otrzyma tych pieniędzy, to grozi sądem i wystąpieniem ze struktur PZD. 8 czerwca w Stalowej Woli gościł wiceprezes podkarpackiego zarządu, ale spotkanie z działkowcami skończyło się awanturą.

O możliwości secesji Hutnika II, jeśli Rzeszów nie okaże zrozumienia dla finansowych postulatów Ogrodu, mówiło się już w kwietniu br. na dorocznej konferencji jego delegatów.

– 87 tysięcy złotych to odszkodowanie za poprowadzenie nad działkami nowej linii wysokiego napięcia, a 100 tysięcy złotych to dotacja. Z tego co wiem, już wkrótce w Stalowej Woli ma się zebrać w tej sprawie komisja inwestycyjna podkarpackiego PZD. Liczymy oczywiście na pozytywną decyzję. Przypomnę tylko, że co roku nasz Ogród odprowadza do Rzeszowa ponad 30 tysięcy złotych. Jeśli jednak decyzja będzie negatywna to zwołamy nadzwyczajne zebranie w sprawie wyjścia naszego Ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców – zapowiadał wówczas prezes Małkiewicz…

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W JUTRZEJSZYM WYDANIU SZTAFETY – NR 4