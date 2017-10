Cztery auta zderzyły się na ulicy Niezłomnych

Policjanci ze Stalowej Woli wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego we wtorek 3 października w Stalowej Woli. Na ulicy Niezłomnych zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba trafiła do stalowowolskiego szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Do wypadku doszło tuż przed godz. 15. Jak wstępnie ustalili policjanci, 57-letni mieszkaniec Stalowej Woli, kierujący bmw wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzył się bocznie z samochodem marki Toyota, którą jechał 39-letni mężczyzna. Następnie toyota uderzyła w samochód marki Chrysler Voyager, którym jechała 41-letnia kobieta i czołowo zderzyła się z mitsubishi kierowanym przez 48-letnią mieszkankę powiatu stalowowolskiego.

W wyniku zderzenia samochodów ranna została kierująca mitsubishi, którą przewieziono do stalowowolskiego szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i kierowali ruchem, który odbywał się wahadłowo. Przeprowadzone badania wykazały, że uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Policyjni specjaliści przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Prowadzone postępowanie pozwoli na dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku.