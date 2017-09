ATI ZKM – stalowowolski sukces z amerykańskim kapitałem

Amerykański właściciel, produkcja dla takich marek jak Airbus, Boeing, Embraer. Elementy do samolotów pasażerskich i wojskowych, jak choćby do myśliwców F-16 i F-35. Podzespoły do silników odrzutowych dla Rolls Royce i Pratt & Whitney. Ta, jedna z największych firm w swojej branży w Europie mieści się nie gdzie indziej jak w Stalowej Woli.

– Wszystko się zmieniło w momencie, kiedy przyszedł inwestor i dostaliśmy pieniądze na nowe technologie, nowy sprzęt. Poszliśmy do przodu i rozpoczął się nowy etap istnienia naszej firmy – wspomina Jan Skorupa, kierownik wydziału remontów i utrzymania ruchu.

– Nasz plan rozwoju na najbliższe 5 lat zakłada podwojenie sprzedaży. Przed nami kolejny dynamiczny okres. Czas dalszych inwestycji, zatrudniania i szkolenia nowych pracowników – zdradza Wiesław Stasiak, dyrektor sprzedaży i marketingu.

ATI Forging to amerykański potentat produkujący nowoczesne materiały oraz podzespoły dla przemysłu lotniczego, samochodowego, maszynowego. Specjalizujący się w wyrobach ze stopów tytanu, stopów na bazie niklu i tzw. superstopów, cyrkonu i hafnu. W Stalowej Woli nazwa firmy nie jest zbyt dobrze znana, choć funkcjonuje tu już od 2011 roku, kiedy to ATI kupiło wywodzącą się z HSW Kuźnię Matrycową. To właśnie ten zakład, jako jednen z niewielu wydzielonych z Huty, nie tylko przetrwał okres transformacji lat 90., ale odniósł światowy sukces i ciągle można mówić o jego rozwoju.

Amerykańskie inwestycje

– Potencjał wytwórczy zakładu od początku był olbrzymi, bo zaprojektowano go z myślą o potężnym rynku zbytu, jakim przed rokiem 1990 był Związek Radziecki. Po załamaniu się rynku radzieckiego na początku lat 90. potencjał kuźni matrycowej pozostał niewykorzystywany przez wiele lat – opowiada Jan Skorupa, kierownik w ATI Zakład Kuźnia Matrycowa w Stalowej Woli.

Przełomem w historii kuźni był rok 2005, kiedy nowym właścicielem stała się amerykańska korporacja Ladish Company. Zainwestowano wtedy w nowe technologie otwierające możliwości produkcyjne dla wymagającej branży lotniczej. – Amerykanie zagwarantowali potężny zastrzyk inwestycyjny. Rozpoczęły się inwestycje w technologię, sprzęt i ludzi. Efekt był taki, że już po 3 latach rozpoczęliśmy produkcję dla Boeinga. W 2011 roku proces rozwoju kuźni przyspieszył ponownie dzięki kolejnej zmianie właścicielskiej – firma ATI Forging kupiła spółkę Ladish i stała się właścicielem kuźni matrycowej ze Stalowej Woli – wyjaśnia Wiesław Stasiak, dyrektor sprzedaży i marketingu ATI ZKM.

Dziś ATI Zakład Kuźnia Matrycowa może być spokojna o swoją przyszłość. Realizuje coraz większe zamówienia dla takich potęg, jak Airbus, Boeing, Embraer, Rolls Royce, GE Aviation Czech, Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney Canada. Trudno też mówić o zagrożeniach ze strony konkurencji, bo taka, wysoce specjalistyczna produkcja, jaką oferuje stalowowolska kuźnia, nie jest możliwa w większości zakładów kuźniczych. Wymagana jakość, która jest wynikiem doświadczenia załogi, wyspecjalizowanego sprzętu i nowoczesnego podejścia do zarządzania, została w stalowowolskiej kuźni potwierdzona certyfikatem AS 9100. AS 9100 to norma systemu zarządzania jakością opracowana przez Międzynarodową Grupę ds. Jakości w Lotnictwie (IAQG). Posiadanie takiego certyfikatu potwierdza, że produkty i usługi firmy spełniają wysokie oczekiwania i standardy sektora lotniczego.

Mieszanka doświadczenia i młodości

Jak mówi prezes ATI ZKM Mirosław Brzeziński, sukces firmy i tak prężny rozwój są także wynikiem specyficznej struktury zatrudnienia pracowników. – W naszej firmie łączymy doświadczenie z młodością. Mamy pracowników, którzy przepracowali tu całe swoje życie, 30 i więcej lat, niezwykle doświadczonych i lojalnych, oraz sporą grupę młodych ludzi, którzy dołączyli do nas w czasach, kiedy firma miała już amerykańskiego właściciela. Pracownicy długoletni są kopalnią wiedzy o firmie. Mają ogromną wiedzę praktyczną, którą zdobywali tutaj przez lata. Młodzi wnoszą świeże spojrzenie i wiedzę o technologicznych nowościach. Ważnym celem, jaki staramy się realizować, jest to, żeby ta mieszanka, którą stanowią pracownicy długoletni i młodzież, nie stała się mieszanką wybuchową, tylko twórczym paliwem postępu. Staramy się zaoferować każdemu z pracowników coś, co sprawi, że firma ATI ZKM będzie lepsza od innych na rynku pracy. Oczywiście każda grupa zawodowa ma nieco inne potrzeby, młodzi ludzie chcą się rozwijać zawodowo, uczyć się nowych rzeczy i awansować, natomiast pracownicy długoletni cenią sobie to, że firma oferuje stabilne zatrudnienie, że jest pracodawcą przewidywalnym – mówi Mirosław Brzeziński, prezes ATI ZKM w Stalowej Woli.

Potwierdzeniem słów prezesa Brzezińskiego jest fakt, że w ATI ZKM startuje program zarządzania talentami, tzw. talent management, który będzie obejmował działania nakierowane na poszukiwanie, przyciąganie, motywowanie i rozwijanie uzdolnionych pracowników. – Program rozwoju talentów rozpoczyna się jeszcze w tym roku. Nasi pracownicy będą bezpośrednio uczestniczyć w szeregu przedsięwzięć związanych z rozwojem kariery zawodowej na poziomie międzynarodowym. Będą szkolenia, wymiana doświadczeń i wymiana kadr, które przyczynią się do tego, że horyzonty tych naszych utalentowanych pracowników poszerzą się – zdradza prezes Brzeziński.

Szkolenia, kurs angielskiego i studia podyplomowe

Firma doskonale rozumie, że inwestowanie w pracowników, w ich kwalifikacje jest bardzo ważne. – Organizujemy dużo szkoleń, przez ostatnie 2 lata było ich ponad 100. Są to szkolenia managerskie, dla kadry kierowniczej, doskonalące umiejętności w zarządzaniu ludźmi i specjalistyczne dla kadry technicznej, dla handlowców, dla logistyki. Dbamy o to, żeby szkolenia były prowadzone przez najlepsze firmy szkoleniowe – mówi Krystyna Wierzban, kierownik działu kadr i płac w stalowowolskim ATI ZKM. Nie brakuje też szkoleń specjalistycznych, organizowanych przez dostawców narzędzi, oprzyrządowania i maszyn. Uczą optymalnego wykorzystania narzędzi, wprowadzają w niuanse oprogramowania i szczegóły techniczne nowego sprzętu.

– W ramach inwestowania w pracowników oferujemy wybranym pracownikom sfinansowanie studiów podyplomowych. Firma nasza oferuje także naukę języka angielskiego dla pracowników, zajęcia odbywają się w małych grupach, na miejscu w siedzibie ATI – dodaje Joanna Pyrkosz-Wiśniewska, HR Biznes Partner.

Na szczególne traktowanie mogą też liczyć nowo zatrudniani. – Każda osoba, która przychodzi do naszej firmy, najpierw spotyka się ze mną. Przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną w obecności kierownika na stanowisku, na które osoba aplikuje. Każdy kandydat podczas rozmowy ma możliwość wejścia na wydział produkcyjny, co pozwala kandydatowi zobaczyć, jak realnie wygląda środowisko jego przyszłej pracy. Nie wszędzie jest taka praktyka, często kandydaci nie są wpuszczani na wydziały produkcyjne. My uważamy, że każdy, kto przyjdzie i zobaczy, w jakich warunkach będzie pracować, łatwiej podejmie właściwą decyzję, żeby u nas zostać. Dla każdego nowego pracownika mamy też indywidualny program adaptacji, który wprowadza nowych pracowników do naszej organizacji – wyjaśnia Joanna Pyrkosz-Wiśniewska.

Troska o bezpieczeństwo

W ATI ZKM szczególną wagę przykłada się do dbałości o bezpieczeństwo pracowników. – Kuźnia matrycowa jest to zakład przemysł ciężkiego, dlatego ten aspekt bezpieczeństwa ma bardzo duże znaczenie. Zapewniamy pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, spełniające najwyższe standardy światowe. Do tego stopnia, że wszyscy pracownicy, którzy pracują na stanowiskach, gdzie wymagane są okulary ochronne, a noszą okulary korekcyjne, będą mieli zapewnione specjalne ochronne okulary korekcyjne. Monitorujemy też środowisko pracy, wszelkie parametry, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników. Promujemy także bezpieczne zachowania. Mnie osobiście bardzo zależy na tym, żeby każdy z pracowników wyszedł z pracy w takim samym stanie zdrowia, w jakim przyszedł – wyjaśnia Mirosław Brzeziński, prezes ATI Forging w Stalowej Woli.

Pracownicy opowiadają

Jak w rzeczywistości pracuje się w ATI Forging w Stalowej Woli? Pytamy młodych pracowników różnych działów. – Pracuję w ATI od listopada ubiegłego roku. Skusiła mnie przede wszystkim wizja rozwoju i potencjał firmy. Teraz, z perspektywy tych dziesięciu miesięcy, mogę potwierdzić, że się nie pomyliłem, że rozwój jest faktyczny. W ciągu jednego roku w moim zespole zatrudnienie zwiększyło się dwukrotnie, zakupiliśmy 4 nowoczesne maszyny CNC. Rozwój widać z miesiąca na miesiąc. Ma to swoje pokrycie w liczbie zamówień, jakie dostajemy. Części, które obrabiamy, są coraz bardziej skomplikowane, spełniamy coraz bardziej rygorystyczne wymagania klientów. To są tego rodzaju wyzwania, które motywują do pracy – mówi Marcin Orzechowski, kierownik wydziału obróbki.

Na co innego uwagę zwraca osoba pracująca w firmie o wiele krócej: – Pracuję od niecałych 4 miesięcy, dlatego dopiero poznaję firmę, uczę się, ale jak na razie jestem zadowolona i wszystko wskazuje na to, że są tu możliwości rozwoju, bo przyznam, że moim priorytetem jest rozwój, możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i pracy w dobrej atmosferze, a to wszystko tutaj w Stalowej Woli w ATI znajduję. Podoba mi się też to, że młodzi ludzie z zewnątrz są tu postrzegani jako cenne źródło świeżości – zwierza się Marta Burdzy, recepcjonistka, asystent zarządu. Nie brakuje też osób, które zmieniły zdanie na temat kuźni matrycowej, kiedy podjęły tu pracę: – Pochodzę ze Stalowej Woli i choć kuźnia jest piątą firmą, w której pracuję w swojej karierze, to jest to mój pierwszy pracodawca ze Stalowej Woli. Przyznam się, że zanim podjąłem pracę, kojarzyłem ten zakład z hutą i wiele osób tak ciągle postrzega kuźnię. Trzeba podkreślić, że nie jesteśmy hutą, ale profesjonalną, supernowoczesną kuźnią matrycową, jedną z największych w Europie, należącą do dużej amerykańskiej grupy, produkującą głównie zawansowane produkty dla branży lotniczej. Okazuje się, że mamy w Stalowej Woli firmę produkującą podwozia do samolotów, którymi latamy na wakacje czy w interesach, bo nasze odkuwki są w popularnych beingach 737. Wcześniej o tym nie wiedziałem i teraz mam wielki szacunek dla tego, co się tu produkuje, ale także dla tego, jakie tu obowiązują standardy, wystarczy spojrzeć na tę część biurową, która jest zorganizowana w stylu nowoczesnych korporacji. Firma ujęła mnie także atmosferą i stylem komunikacji, która z założenia nie tworzy żadnych barier. Mówimy do siebie po imieniu i nie ma problemu, żeby pracownik z poziomu specjalisty krępował się zwrócić bezpośrednio do prezesa z jakimś problemem czy pomysłem – mówi Piotr Popek, szef łańcucha dostaw w stalowowolskiej kuźni matrycowej.

Młodzi pracownicy kuźni chętnie też dzielą się swoimi refleksjami na temat możliwości awansu w firmie: – Przychodząc tu do pracy, miałem niecały rok stażu pracy po studiach, byłem więc prawie zupełnie świeżym pracownikiem. Na początku byłem młodszym specjalistą technologiem, szybko jednak zostałem specjalistą, a teraz, po siedmiu latach, jestem liderem działu. W ATI nie ma jakichś obwarowań, że trzeba przepracować konkretną liczbę lat, żeby awansować. Jeżeli ktoś wykazuje zdolności, predyspozycje, to może awansować bardzo szybko – mówi Piotr Kość, lider działu technologii w ATI Forging w Stalowej Woli.

Firma ATI Zakład Kuźnia Matrycowa w Stalowej Woli zaprasza w swoje szeregi chętnych podjąć ciekawą i stabilną pracę w prężnie rozwijającej się firmie.

>>>Artykuł sponsorowany<<<