Andżelika w zaczarowanym świecie piosenki

11-letnia Andżelika Guściora z Niska znalazła się wśród 33 osób, spośród 200 zgłoszonych, zakwalifikowanych do półfinału Ogólnopolskiego Festiwalu „Zaczarowanej Piosenki” im. Marka Grechuty. Choć młoda niżanka do finału konkursu nie dotarła, to konkurs organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”, wspomina niezwykle miło.

Koncert półfinałowy, wspierany przez TVP2 oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbył się 6 maja w przepięknej scenerii Amfiteatru Łazienek Królewskich w Warszawie, a zmagania konkursowe oceniało jury w którym zasiadali: Natalia Rybicka, Agnieszka Wilczyńska, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Katarzyna Żak i Paweł Małaszyński, a przewodniczył mu Adam Nowak.

– Do tegorocznej edycji Festiwalu wpłynęło ponad 200 zgłoszeń z całej Polski, a do półfinału zakwalifikowano 33 wokalistów,w tym Andżelikę, która przepięknie wykonała „Modlitwę” autorstwa Bałuta Okudżawy i mimo, iż nie zakwalifikowała się do Finału koncertu swoja przygodę z „Zaczarowaną Piosenką” wspomina bardzo miło – mówi mama młodej wokalistki Marzena.

Andżelika jest utalentowaną wokalnie dziewczynką, brała udział w wielu konkursach i festiwalach wokalnych, zajmując czołowe miejsca. Swoją przygodę ze śpiewem zaczęła w wieku 6 lat w NCK „Sokół” w Nisku. Obecnie, w raz siostrą Karoliną, podjęła edukację w Szkole Muzycznej w Stalowej Woli, natomiast talent wokalny obie dziewczynki rozwijają w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach pod kierunkiem Katarzyny Rokoszyńskiej.