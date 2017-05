Amerykański lek szansą na życie

– Chcemy zrobić wszystko co możliwe, bo skoro jest szansa na znaczną poprawę, to kto by nie próbował w takiej sytuacji – mówi Ewa Kosiorowska, żona chorego na stwardnienie zanikowe boczne 62-letniego Stanisława Kosiorowskiego z Majdanu Zbydniowskiego. Choroba postępuje szybko, zaatakowała mięśnie języka przełyku i rąk. Jedyną szansę na powrót do zdrowia daje kosztująca prawie 100 tys. dolarów kuracja lekiem amerykańskiej firmy Genervon. Prognozy dotyczące stosowania nowego leku są obiecujące, ale koszt kuracji przekracza możliwości każdej normalnej polskiej rodziny. Potrzebna jest pomoc ogółu i o tę pomocy apeluje rodzina pana Stanisława.

Chętni, by wspomóc zbiórkę pieniędzy na lek dla Stanisławowa Kosiorowskiego mogą przekazać darowiznę na ten cel na konto Caritasu nr: 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem „Darowizna dla Pana Stanisława Kosiorowskiego”.

