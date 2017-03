„Amazonki” mają nową siedzibę

Stalowowolskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka” wznowiło działalność Punktu Informacji i Konsultacji „Amazonka PiK”. Od 28 marca kobiety chore na raka piersi oraz ich rodziny mogą szukać wsparcia w nowej siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 4 w Stalowej Woli.

Przez wiele lata Punkt „Amazonka Pik” mieścił się w Zespole Szkół nr 2. Dzięki staraniom członkiń Stowarzyszenia, zostały im przydzielone dwa pomieszczenia na III piętrze w budynku, w którym niegdyś mieścił się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Obecnie to obiekt, w którym mieści się Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

Punktu Informacji i Konsultacji „Amazonka PiK” dostępny jest dla osób, które dowiedziały się o chorobie onkologicznej i poszukują wsparcia emocjonalnego. Wsparcie znajdą tu również osoby, będące w trakcie leczenia chemią i naświetleniami, osoby, które poszukują wskazówek jak radzić sobie z obrzękiem limfatycznym i przede wszystkim pomoc w tym miejscu znajdą osoby, które chcą porozmawiać o swojej chorobie z tymi, którzy wcześniej już to przeżywali.

– Mówienie o chorobie, która często jest niespodziewaną, nagłą lub przewlekłą czy powracającą, może być bardzo trudne. W niektórych środowiskach jest to jeszcze temat tabu, nawet w niektórych domach. Bywają rodziny, w których kłopotem jest na przykład poinformowanie najbliższych o tym, że mama, babcia czy siostra zachorowała lub ma nawrót choroby, ponieważ od razu kojarzone jest to z czymś trudnym i złym. I po to właśnie są wolontariuszki-ochotniczki, by dawać swoim życiowym przykładem nadzieję, że trzeba ciągle poszukiwać pomocy – mówi Halina Dąbrowska, prezes Stalowowolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii „Amazonka”.

By dowiedzieć się o dostępnych formach wsparcia wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 665 242 075 w godzinach 11.00-18.00. Również w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00 w nowej siedzibie Stowarzyszenia dyżurują wolontariuszki po odpowiednim przeszkoleniu – nazywane ochotniczkami, które swoim życiem i wiedzą zdobytą podczas pokonywania choroby, mogą i przede wszystkim chcą być pozytywnym przykładem dla innych.