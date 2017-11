Czy dziadkowie mogą być zobowiązani przez sąd do płacenia alimentów na rzecz swoich wnuków? Kiedy wnuki mogą pozwać swoich dziadków o alimenty? – pyta czytelniczka „Sztafety”.

Przepisy prawa przewidują, że babcia i dziadek mogą zostać zobowiązani przez sąd do płacenia alimentów na rzecz swoich wnuków. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych bliższego stopnia przed krewnymi dalszego stopnia. A więc w pierwszej kolejności alimenty powinni zapłacić rodzice, a dopiero później dziadkowie. Jeśli zatem osoba zobowiązana do alimentacji w pierwszej kolejności (rodzic) jest w stanie zaspokoić wszystkie uzasadnione potrzeby dziecka, to wówczas obowiązek alimentacyjnego krewnego dalszego stopnia (dziadka) wygasa. Jeżeli podstawowe potrzeby dziecka nie zostaną jednak zaspokojone przez rodziców, to wówczas dziecko ma prawo wystąpić o świadczenie alimentacyjne od swoich dziadków.

Kiedy alimenty na wnuków od dziadków ?

Wnuk nie zawsze może wystąpić do Sądu z pozwem o zasądzenie alimentów od dziadków. Art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego szczegółowo wymienia sytuacje, w których jest to możliwe. Są to następujące sytuacje: gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, np. oboje rodziców nie żyją (kiedy żyje tylko jeden z rodziców, to w pierwszej kolejności on jest zobowiązany do alimentacji dziecka w całości) lub rodzic jest nieznany; gdy osoba zobowiązana (rodzic) nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, np. gdy jest przewlekle chora, jedyny rodzic dziecka utracił zdolność do pracy, dochody rodzica są zbyt niskie, by zaspokoić wszystkie niezbędne potrzeby dziecka; gdy uzyskanie od osoby zobowiązanej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, np. rodzice nie płacą alimentów, gdyż nie posiadają żadnego majątku ani zarobków, rodzic porzucił dziecko i nie ma z nim kontaktu, itp.

Ponadto, aby wnuki mogły uzyskać alimenty od swoich dziadków, powinny wykazać, że znajdują się w stanie niedostatku.

Wysokość alimentów od dziadków

Sąd przy ustaleniu wysokości alimentów od dziadków będzie badał, czy są oni zdolni do tego, by płacić alimenty na wnuki, czy mają kontakt z wnukami, czy dają im drobne kwoty i goszczą u siebie, ustalając w ten sposób, czy w jakimś stopniu spełnili już obowiązek alimentacyjny. Należy pamiętać, że dziadkowie nie zawsze są zdolni do spełniania obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, na przykład, ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Zobowiązanie dziadków do alimentacji może skończyć się z chwilą zmiany sytuacji zobowiązanego rodzica, na przykład podjęcia przez niego pracy.

Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego. W tym przypadku sąd bada potrzeby wnuków i możliwości dziadków, np. wysokość emerytury lub renty, stan zdrowia dziadków.

Orzecznictwo sądowe nie określa szczegółowo, jaka powinna być ich wysokość. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1976 r. (III CRN 205/76) obowiązek alimentacyjny babci nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego przez ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń, na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb (art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy więc z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej zaś – od zarobkowych i majątkowych możliwości dziadków. Zatem, alimenty płacone przez dziadków mogą być znaczenie niższe od tych, jakie miał zasądzone wyrokiem rodzic.

Należy pamiętać, że nawet jeśli dziadkowie zaczną płacić alimenty, to nie znaczy, iż rodzic dziecka jest zwolniony z płacenia alimentów. Jeśli jego sytuacja materialna poprawi się, to będzie można zacząć ściągać od niego alimenty. W takiej sytuacji dziadkowie będą mogli wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a od rodzica dziecka dochodzić zwrotu wypłaconych alimentów na rzecz dziecka, a swojego wnuka, świadczeń.

Pozew o alimenty

Powództwo alimentacyjne przeciwko dziadkom jest identycznie jak powództwo alimentacyjne przeciwko rodzicom, można je składać w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania uprawionego wnuka. Powództwo takie zwolnione jest z mocy prawa od opłat. Na osobie występującej z pozwem o alimenty ciąży obowiązek wykazania, że egzekucja alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwa (np. zaświadczenie komornika o bezskutecznej egzekucji) lub uprawdopodobnienia, że pomimo braku wszczętej egzekucji, wyegzekwowanie należnych alimentów jest niemożliwe lub wyjątkowo utrudnione.

Sama okoliczność, że zobowiązany rodzic nie płaci zasądzonych alimentów nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką do wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym przeciwko dziadkom. Art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności na rodziców dziecka. Dopiero, gdyby żadne z rodziców nie było w stanie wypełnić swego obowiązku alimentacyjnego, wejdzie w grę posiłkowy obowiązek krewnego dalszego. W takim wypadku niezbędne będzie więc wykazanie, że cały ciężar utrzymania dziecka przekracza możliwości finansowe jednego z rodziców. Dziadkowie natomiast będą mogli dochodzić zwrotu wypłaconych alimentów od rodzica, który uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny dziadków wygasa z chwilą odzyskania możliwości finansowych przez zobowiązanego rodzica.

Bożena Kolba