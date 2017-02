Akcja przeciw donosicielom

Leżajsk, noc z 18 na 19 lutego 1945 roku. Dom przy ulicy Mickiewicza, w którym przebywali Żydzi otoczyli uzbrojeni ludzie. Zażądali otwarcia bramy. Wołali, aby cywile i sowieccy żołnierze przebywający w żydowskim domu wyszli i nie poniosą żadnego szwanku. Kilku wyszło, ale dwaj Sowieci z domu żydowskiego zaczęli strzelać.

Napastnicy nie mogąc dostać się do wnętrza domu założyli pod domem minę przeciwczołgową i wysadzili część budynku. Przez wyrwę w murze atakujący dostali się do wnętrza. Natychmiast odryglowano bramę.

Nocny atak

Niektórzy Żydzi zaczęli uciekać przez okno do drugiego domu. Stamtąd padły serie z broni maszynowej. Ciężko ranny został Stanisław Kiełbowicz, którego po opatrzeniu wieziono do szpitala w Jarosławiu. W drodze jednak zmarł. Pochowano go na cmentarzu w Tarnawcu. W wyniku ataku zginęło dwanaście osób, dziewięciu Żydów dwóch żołnierzy NKWD i jeden żołnierz w polskim mundurze. Jak wspominał jeden ze świadków wydarzeń z lutowej nocy: w domu Potaszera wystrzelano wszystkich, uratował się właściciel i Brodt. Potaszer wymazał się krwią i to go ocaliło. Zginęli Żydzi w domu u Ruderbeitla, który w części został wysadzony przez bojówkę. Część Żydów zginęła od wybuchu.

Byłem uczniem 4 klasy gimnazjum – wspomina Juliusz Ulas Urbański – Przed godziną ósmą szedłem do szkoły. W nocy słychać było strzały. Szedłem obok budynku, w którym przebywali wcześniej Żydzi. Stało tam wojsko, cywile i gadano, że pozabijano Żydów. Na placu gimnazjum stały sowieckie auta i grupa cywilów. Dyrektor zapędził młodzież do klas, choć nauczyciele nie od razu przyszli na lekcje. Nikt nic nie mówił. Na przerwie do środka domu nie można było się dostać, bo nie puszczała milicja. Wojsko sowieckie opuściło plac gimnazjalny. Potem gdy wszedłem do domu Potaszera nic nie widziałem. Mówiono, ze zabito jednego Żyda, pozostali zginęli od wybuchu miny. Zginęło ich 9.

Tak zapamiętała miejsce po antyżydowskiej akcji Józefa Podubna: Po akcji widziałam, że jeden zabity siedział w kącie pokoju. Inni leżeli na łóżkach. Nie widziałam ani jednego znajomego Żyda.

Żydów pochowano na kirkucie, natomiast sowieckich żołnierzy na leżajskim rynku.

Dlaczego doszło do ataku

Przed akcją na domy żydowskie w Leżajsku przebywało czterdziestu Żydów, w zdecydowanej większości byli to ludzie wcześniej niemieszkający w Leżajsku. Oni przede wszystkim związali się po wojnie z NKWD, jak mówiono, uprawiali wobec Polaków wrogą propagandę. Donosili na Polaków z podziemia. Prawnik z Leżajska Zbigniew Zawilski relacjonował tak: W lutym była akcja na Żydów. Żydzi mieszkali w trzech punktach Leżajska. Od razu zaczęli współpracować z NKWD.W Leżajsku mieszkało kilku miejscowych Żydów i część, którzy przechowali się w lesie i na wsiach. W dwóch miejscach zaczęli handlować bimbrem. Żyd Potaszer, współwłaściciel restauracji, wojnę przeżył w obozie w Stalowej Woli, po wejściu Sowietów wrócił do restauracji. Niedaleko miejsc żydowskich kwater, przy ulicy Furgalskiego, u zakonnic zainstalowało się NKWD. Żydzi zaczęli z nim na dobre współpracować. Akcja przeciw Żydom była skierowana przeciw kapusiom i konfidentom NKWD. W Leżajsku ludzie byli zadowoleni, że tak się stało. Wiedziano, że Żydzi są kapusiami Sowietów. Wśród żydowskich konfidentów wyróżniał się Johll, nazywano go Rudy Johll. Był piekarzem w Leżajsku. kapował i donosił, ale nigdy nie nocował w żydowskim domu. Później zniknął z miasta. Potaszer i Brodt również wyjechali z Leżajska razem z Sowietami.

Juliusz Ulas-Urbański tak wspomina tamten czas: Wysiedleni Polacy mieszkali w żydowskich domach. Po Leżajsku po wojnie rozeszła się pogłoska, że Żydzi ich z domów powyrzucają. Sowieci żądali do Polaków podwód, żeby przywieźć dla Żydów drzewo na opał. Tymczasem sami Polacy nie mieli opału. Żydzi utrzymywali stały kontakt z NKWD. Podobnie jak komuniści. Atmosfera stawała się napięta. W Leżajsku było dużo ludzi ze Wschodu i ci pamiętali, że Żydzi po wkroczeniu Sowietów, witali ich i donosili. Potem w Leżajsku uchodźcy ze wschodu mieszkali w domach pożydowskich i bali się, że ich stamtąd Żydzi wypędzą.

Stanisław Białkowski, żołnierz akowskiego podziemia, wspominał: Potem przyszli Sowieci. Za dwa miesiące zostałem aresztowany. Na ulicy w Leżajsku podszedł do mnie Brodt i zaraz mnie aresztowali enkawudziści. Musiał mnie „wystawić” Sowietom. Był to wrzesień albo początek października 1944 roku. Wzięło mnie NKWD. Przetrzymywano mnie najpierw w Leżajsku, potem w Rudniku. Przetrzymywano nas w ziemiankach niskich i małych ziemiankach, po trzydziestu. Gorąco, brak powietrza i jedzenia. Nie przyznawałem się do niczego. Potem burmistrz Leopold Zawilski pojechał do Lublina do Bieruta ze skargą, że Sowieci przetrzymują młodzież gimnazjalną. Zwolnili nas: Zbigniew Maryńczak, Marian Kisielewicz, Władysław Podubny. Powróciliśmy do domu i do szkoły. Według mnie nasze aresztowanie było z całą pewnością żydowską robotą.

Czyja decyzja?

Akcja likwidacji Żydów nie odbyła się spontanicznie, była zaplanowana i wykonana na rozkaz. „Metal” (Henryk Mrzygłód – przyp. DG) podlegał „Śląskiemu” (Ludwik Więcław – przy. DG) i wykonywał jego rozkazy – wspominała Józefa Podubna – Przed akcją powiedział mi, że „dzisiaj mamy wykończyć Żydów”. Rano okazało się, że wykończyli ich. Akcja miała być wykonana tak samo jak na Ludwika Maruszaka. On wydał Niemcom rodzinę żydowską. Żydowska rodzina ukrywała się w Leżajsku, na strychu i tę wydał. Wyrok na Maruszaku został wykonany, na początku 1945 roku, jeszcze przed akcją na Żydów. Rozkaz jego likwidacji mógł wydać tylko „Śląski”. Białkowski twierdzi, że to on wykonał egzekucję na Maruszaku i to niedługo po wkroczeniu Sowietów.

Badacz dziejów Leżajska J. Ulas Urbański twierdzi, że akcja przeciw Żydom musiała być zorganizowana i dowództwo o niej musiało wiedzieć ze względu na uczestnictwo w niej ludzi z oddziału. Razem z ludźmi z Leżajska brali w niej udział ludzie od „Śląskiego”. Kazimierz Stocki członek antyniemieckiego i antykomunistycznego podziemia twierdził, że akcję przeciw Żydom wykonano na rozkaz „Śląskiego”. To samo potwierdzał S. Białkowski.

Kto uczestniczył w akcji przeciw Żydom-donosicielom? Niektórzy świadkowie tamtych wydarzeń wspominają oddział „Wołyniaka” (Józef Zadzierski). Ale udział partyzantów „Wołyniaka” jako oddziału jest mocno wątpliwy. Leon Werfel, doskonale znający „Wołyniaka” stanowczo zaprzeczał, że Zadzierski brał udział w likwidacji żydowskich współpracowników i agentów NKWD. Podobnie twierdzili Zenon Śliwiński i Bolesław Zieliński z Leżajska. Obaj uważali, że akcja przeciwżydowska nie była dziełem oddziału „Wołyniaka”, lecz zostałą przeprowadzona przez ludzi z Leżajska. Zainicjowano ją nocą, uczestniczyli w niej (wedle różnych relacji) m.in. Jan Stelmachowicz „Wilczur”, Józef Gagosz „Siuzdak”, Wiktor Pudełko „Wiktor”, Adam Kusz „Adam”, oraz z Leżajska Roman Kaczmarczyk, bracia Stanisław i Władysław Kiełbowiczowie, Teodor Horoszko, Józef Gąsiorek, Władysław Bujniak, Henryk Mrzygłód i paru innych. Świadkowie zeznający przezd Wojskowym Sądem Rejonowym w 1948 r. w sprawie Kiełbowicza, Horoszki, oraz Stelmachowicza – strażnicy miejscy Józef Tryczyński i Władysław Markiewicz a także Andrzej Zieliński i Edward Trociuk, mówiąc o akcji przeciw Żydom, ani razu nie powiedzieli, że uczestniczył w niej lub ją organizował „Wołyniak”. Za to oskarżeni Kiełbowicz, Horoszko, Stelmachowicz przed sądem wskazywali jako organizatorów likwidacji Żydów na nieżyjących już wtedy „Wołyniaka” i Romana Kaczmarczyka.

Leżajszczanie nie potępiali akcji oczyszczania miasta od donosicieli, którymi byli Żydzi przybyli z Sowietami. Przyjęli ją raczej z ulgą – stwierdził Ulas-Urbański. Podobnie wyrażał się również Z. Zawilski.

Przeciwakcja

Kilka dni po likwidacji Żydów, 25 lutego 1945 r., Leżajsk został okrążony przez wojsko, które przybyło z Rzeszowa, UB i milicję. Akcją dowodził kapitan Jańczak, ale politycznym oficerem był kpt. Orłowski vel Orłow vel Adler. Spędzono wszystkich na rynek, głównie mężczyzn i tam do zgromadzonych przemówił kiepskim polskim językiem Adler. Uczył leżajszczan patriotyzmu. Tego dnia zaczęły się aresztowania. Wziętych przez wojsko czy milicję zamykano na podwórzu Urzędu Miejskiego i trzymano pod strażą. Wśród nich znaleźli się burmistrz Leopold Zawilski, sekretarz Urzędu Miejskiego Aleksander Schmidt, sekretarz PPR Roman Wiącek, sędzia Tadeusz Tołłoczko. W sumie było ich wszystkich około trzydziestu. Potem większość wypuszczono, cztery osoby zabrano do Rzeszowa. Tymczasem na dobre rozpoczęły się aresztowania. Roman Kaczmarczyk ukrył się na strychu; kierujący akcją zapewnił żonę Kaczmarczyka, że nic mu nie zrobią, jeśli się pokaże. Kaczmarczyk wyszedł z ukrycia i wtedy na oczach żony zastrzelono go na ulicy. Na koniec kierujący akcją oficer ściągnął nieboszczykowi buty. Aresztowano Teodora Horoszkę i nakazano, aby wskazał dom, w którym mieszka Władysław Kiełbowicz. Ośmioosobowy patrol UB udał się do poukraińskiego domu, w którym mieszkał Kiełbowicz. Do domu weszło czterech ubowców i dowodzący nimi por. Adam Hnat. Na zewnątrz, jako ubezpieczenie zostało jeszcze trzech. W domu był Kiełbowicz z żoną i dzieckiem oraz służącą Ukrainką, którą nazywano „Zenka”. Milicjanci zaczęli wygrażać Kiełbowiczowi: Teraz zastrzelimy cię, skurwysynu! Pobito go, żądając wskazania miejsca ukrycia broni. Kiełbowicz wskazał, Hnat zabrał pistolet i pepeszę. Kiełbowicza cały czas trzymano pod bronią. Potem Hnat kazał się ubrać Kiełbowiczowi, który cały czas stał w bieliźnie. Jeden z ubowców podał mu płaszcz. Kiełbowicz wyciągnął ukryty w nim piętnastostrzałowy pistolet „FN” i zaczął strzelać. Położył trupem czterech ubowców, ciężko zranił Hnata i wybiegł na dwór. Za nim żona i Horoszko. Na podwórzu zdołał jeszcze zranić dwóch ubowców, trzeci z nich trafił dwukrotnie z karabinu Horoszkę, któremu i tak udało się zbiec. Ubowcy podpalili dom Kiełbowicza, w którym wcześniej przywiązano do stołu dwuletnią dziewczynkę. Służąca „Zenka” uratowała jednak córkę Kiełbowicza. Horoszko trafił do szpitala w Nisku, a potem ukrywał się przed UB, zresztą uczestniczył jeszcze w kilku akcjach „Wołyniaka”.

25 lutego 1945 r. burmistrz Leopold Zawilski i sędzia Tadeusz Tołłoczko zostali wywiezieni z Leżajska i zamordowani jeszcze do dziś w nieustalonych okolicznościach i miejscu.