Zastanawiasz się, czy dziecko w wieku 10 – 14 lat, poradzi sobie z obsługą drukarki 3D? Pewnie, że tak! W ramach kreatywnych warsztatów w Akademii Druku 3D nie tylko zresztą wydrukuje, ale też stworzy swój pierwszy naukowy projekt!

O co chodzi z Akademią Druku 3D?

MZK Stalowa Wola Sp. z o.o. uruchomił na początku września projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Druku 3D”. W tym celu zakupione zostały specjalne drukarki i urządzenia do obsługi Akademii. O tym, jak wyglądają można było się przekonać podczas jubileuszu 80-lecia COP, w czasie którego Akademia Druku 3D była jednym z wystawców Familijnego Pikniku Naukowego.

Stoisko odwiedziło wielu gości, którzy zgłosili chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach, a te ruszają lada moment. Najpierw jednak w Akademii odbędą się bezpłatne lekcje pokazowe, tak by zapoznać rodziców i dzieci z tematyką zajęć, technologią i oprogramowaniem, oraz podstawą programową lekcji.

Same zajęcia trwać będą 6 miesięcy. Skierowane są do uczniów w wieku od 10 do 14 lat. Rekrutacja do Akademii rozpoczęła się 12 września. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą od 16 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Czego uczymy w Akademii Druku 3D?

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Akademii Druku 3D przy ul. Kwiatkowskiego 9, która dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi, oprogramowaniem oraz 6 drukarkami 3D. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 8-osobowych zespołach. Na cały, sześciomiesięczny cykl szkoleniowy składa się łącznie 48 godzin (2 godziny lekcyjne).

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na zdobycie podstawowych umiejętności m.in. w zakresie prostego modelowania i rzeźbienia przestrzennego (TinkerCAD, 123Design, Scultris), projektowania parametrycznego z elementami programowania (OpenSCAD), właściwego przygotowania plików do druku 3D w tzw. slicerach, sposobów pozyskiwania projektów do druku oraz obsługi skanera i drukarek 3D. Najambitniejsi uczniowie będą mieli także możliwość zbudowania od podstaw drukarki 3D oraz poznają bardziej zaawansowane techniki druku 3D.

Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach wprowadzających, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.akademiadruku3d.org lub osobiście w siedzibie Akademii Druku 3D, przy ulicy Kwiatkowskiego 9 (budynek SSG, dawnego IT), pok. nr 121.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 511 440 885 lub adresem e-mail: kontakt@akademiadruku3d.org