Adrian Dziubiński w roli głównej

„Stalówka” nie dała się ograć liderowi II ligi, ale też nie potrafiła po raz szósty w tym sezonie rozstrzygnąć losów meczu na swoją korzyść. W roli głównej w sobotnim spotkaniu rozgrywanym na Stadionie Miejskim w Rzeszowie wystąpił pomocnik naszej drużyny Adrian Dziubiński. Zdobył dwie bramki i „zarobił” karnego. Dla… Radomiaka.

Mecz znakomicie rozpoczął się dla Stali. Po zagraniu Adriana Gębalskiego do bramki Radomiaka trafił Adrian Dziubiński. Niedługo jednak cieszyli się stalowcy z prowadzenia, bo zaledwie dziesięć minut. Po dośrodkowaniu Macieja Filipowicza z rzutu wolnego, przy biernej postawie obrońców i bramkarza Stali, do siatki z kilku metrów celnie uderzył głową Maciej Świdzikowski. W 31. minucie goście objęli prowadzenie. Piłka przypadkowo trafiła w polu karnym w rękę Dziubińskiego i arbiter podyktował „jedenastkę”, którą pewnym strzałem zamienił na gola Lenadro.

Po przerwie Stal bardzo szybko wyrównała. Z 20 metrów celnie przymierzył w górny róg bramki Dziubiński. Oba zespoły do końca meczu stworzyły sobie po kilka niezłych okazji podbramkowych, ale nikomu nie udało się już trafić piłkę do siatki i mecz zakończył się podziałem punktów.

STAL Stalowa Wola – RADOMIAK 2:2 (1:2)

1-0 Dziubiński (5), 1-1 Świdzikowski (15), 1-2 Leandro (31 – rzut karny), 2-2 Dziubiński (53)

STAL: Brylewski – Janiszewski, Jarosz, Zalepa, Sobotka – Stąporski, Stelmach (66 Wasiluk), Bukowiec 7 (72 Hirskyi), Dziubiński, Korczyński (46 Jonkisz) – Gębalski.

RADOMIAK: Gostomski – Jakubik, Klabnik, Świdzikowski, Hodowany – Cupriak (68 Jabłoński), Colina, Mazan (57 Bemba), Filipowicz ż (77 Wolak), Brągiel – Leandro ż (68 Rolnic).

Sędziował Marcin Bielawski (Katowice). Żółte kartki: Korczyński, Gębalski, Jonkisz – Filipowicz, Leandro. Widzów 600.