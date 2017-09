93-latek potrzebował pomocy

Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni interweniowali wczoraj wobec 93-letniego mężczyzny potrzebującego pomocy. Starszy człowiek zasłabł w mieszkaniu i nie mógł wstać z podłogi. Mężczyzna trafił do stalowowolskiego szpitala.

Wczoraj przed godz. 14.30, do stalowowolskich policjantów dotarła informacja, że w jednym z mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego, samotnie mieszkający 93-letni mężczyzna może potrzebować pomocy. Z relacji jego syna mieszkającego w Toruniu wynikało, że próbował on skontaktować się telefonicznie z ojcem, jednak nie odbierał on telefonu.

Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres. Pomimo wielokrotnego pukania do drzwi, nikt ich nie otworzył. W rozmowie z sąsiadami funkcjonariusze ustalili, że starszy pan nie był widziany od dłuższego czasu. Policjanci poprosili o pomoc strażaków, na miejsce przyjechali również ratownicy medyczni.

Po wyważeniu drzwi do mieszkania, policjanci znaleźli 93-letniego mężczyznę leżącego na podłodze w pokoju. Mężczyzna był przytomny. Powiedział policjantom, że leży na podłodze od niedzieli i nie ma siły się podnieść. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu mężczyzny do stalowowolskiego szpitala.

Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl