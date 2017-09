79-letnia kobieta zaginęła podczas grzybobrania

Stalowowolscy policjanci szukali wczoraj po południu zaginionej 79-letniej kobiety, mieszkanki powiatu rzeszowskiego, która przyjechała z mężem na teren naszego powiatu na grzybobranie. Po ponad godzinnych poszukiwaniach, kobietę odnaleziono. Na szczęście nic się jej nie stało.

Przed godz. 14 do stalowowolskich policjantów dotarła informacja, że podczas zbierania grzybów zaginęła 79-letnia mieszkanka powiatu rzeszowskiego. Do zginięcia doszło w okolicach miejscowości Gwoździec w gminie Bojanów. Policjanci natychmiast udali się w to miejsce. W rozmowie z mężem zaginionej funkcjonariusze ustalili, że rano przyjechali samochodem na grzyby. Ostatni raz kobieta była widziana około godz. 8.30, kiedy wchodziła do lasu. Policjanci ustalili jej rysopis i ubiór.

Po tych ustaleniach funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do poszukiwań. Policjanci przemieścili się w kompleks leśny i sprawdzali leśne drogi, polany i inne miejsca, w których mogła przebywać poszukiwana kobieta. W trakcie działań policjanci napotkali wiele osób, które również wybrały się na grzyby, jednak żadna z nich nie widziała zaginionej kobiety.

W trakcie poszukiwań około godz. 15, po wyjechaniu z kompleksu leśnego w miejscowości Pogorzałka, już na terenie niżańskiej komendy, obok jednej z posesji policjanci zauważyli kobietę, której rysopis odpowiadał zaginionej. Po wylegitymowaniu okazało się, że to 79-letnia poszukiwana mieszkanka powiatu rzeszowskiego. Kobieta czuła się dobrze, nie wymagała pomocy medycznej. Policjanci zawieźli ją do męża.

Policjanci przypominają! Nie wszyscy amatorzy grzybów znają lasy, do których się udają. Często wybierają się tam w pojedynkę, przeceniając swój zmysł orientacji. Policja apeluje o rozsądek, rozwagę i większą wyobraźnię. Jak zachować się podczas grzybobrania – kliknij.