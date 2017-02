71-letnia kobieta ucierpiała w wypadku drogowym

5 lutego policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, który wydarzył się w Woli Rzeczyckiej w gminie Radomyśl nad Sanem. 35-letnia kobieta z powiatu niżańskiego straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. W wypadku ucierpiała 71-letnia pasażerka pojazdu. Kierująca samochodem była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło tuż po godz. 16.30 na drodze wojewódzkiej nr 856 w Woli Rzeczyckiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letnia kobieta kierującą oplem astrą straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. W wyniku wypadku ranna została 71-letnia pasażerka pojazdu, którą przewieziono do szpitala w Stalowej Woli. Kierująca oplem była trzeźwa.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadku pracują policjanci ze stalowowolskiej komendy.