50-latek z gminy Pysznica odpowie za włamania i kradzieże

Policjanci ze Stalowej Woli przedstawili 50-letniemu mieszkańcowi gminy Pysznica dwa zarzuty włamań oraz zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia. 50-latek będzie odpowiadał za swoje czyny w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.

Na przełomie sierpnia i września br. stalowowolscy policjanci przyjęli kilka zawiadomień o włamaniach i kradzieżach na terenie gminy Pysznica. Złodziej włamał się między innymi do budowanego domu, skąd skradł podkaszarkę i pompę wodną. W innym przypadku po wybiciu okiennej szyby wszedł do domu i ukradł zastawę porcelanową.

Policjanci bezpośrednio po zgłoszeniach podejmowali czynności zmierzające do ustalenia złodzieja, jednak nie doprowadziły one do jego zatrzymania. Po jednym z włamań, złodziej na podwórku pozostawił swój rower. Dzięki temu funkcjonariusze zdobyli informację do kogo należy jednoślad i zatrzymali mężczyznę. Był to 50-letni mieszkaniec gminy Pysznica.

W trakcie prowadzonych czynności mężczyzna usłyszał dwa zarzuty włamań do domów i zarzut kradzieży. 50-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia. Mężczyzna za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.