47-letni mężczyzna zaatakował kobietę i ukradł jej telefon

Kilkudziesięciu minut potrzebowali stalowowolscy policjanci na zatrzymanie sprawcy rozboju, do którego doszło w Stalowej Woli. 47-letni mężczyzna zaatakował mieszkankę naszego miasta i ukradł jej telefon komórkowy. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Został objęty policyjnym dozorem.

Do zdarzenia doszło 13 czerwca w Stalowej Woli na ulicy Popiełuszk,i tuż po godz. 21.30. Z relacji pokrzywdzonej kobiety policjanci ustalili, że kiedy wsiadała do samochodu podbiegł do niej mężczyzna, który uderzył ją w twarz, wykręcił rękę, a następnie ukradł telefon komórkowy o wartości 400 złotych. Zaraz po tym uciekł.

Kobieta znała tego człowieka. Przekazała policjantom jego dane, rysopis i ubiór. Funkcjonariusze zaczęli szukać napastnika. Ich działania zakończyły się szybkim zatrzymaniem agresywnego mężczyzny i odzyskaniem skradzionego telefonu. 47-letni mieszkaniec naszego miasta, trafił do policyjnego aresztu. Był pijany, miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Został doprowadzony do stalowowolskiej prokuratury, która zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.