38-letni mężczyzna potrącony na pasach w Stalowej Woli

11 października stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego do jakiego doszło po godzinie 18 na ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli. Kierujący samochodem osobowym na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę. Poszkodowany zostały przewiezione do szpitala w Stalowej Woli.

Do wypadku doszło w Stalowej Woli na ulicy Popiełuszki po godzinie 18. Jak wstępnie ustalili policjanci 30-letni mieszkaniec Stalowej Woli kierujący samochodem marki Audi A3 na przejściu dla pieszych potrącił 38-letniego mężczyznę, który w wyniku doznanych obrażeń trafił do stalowowolskiego szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy, od pieszego została pobrana krew do badań.

Miejsce wypadku zostało zabezpieczone. Policyjni specjaliści przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic.

Nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadku pracują policjanci ze stalowowolskiej komendy.

Info: KPP Stalowa Wola