30-latek odpowie za rozboje

30-letni mieszkaniec Stalowej Woli najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o rozboje, których dopuścił się w grudniu ubiegłego roku. Za przestępstwa będzie odpowiadał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.

Policjanci ze Stalowej Woli końcem grudnia przyjęli zawiadomienie o napadzie na pracownika salonu gier. Napastnik grożąc pracownikowi salonu pozbawieniem, życia zrabował pieniądze w kwocie ponad 1200 złotych. Podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu czynności, nie doprowadziły do zatrzymania przestępcy.

Funkcjonariusze służby kryminalnej nadal jednak pracowali nad tą sprawą, czego efektem było zatrzymanie 30-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Zebrany w sprawie materiał pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie dwóch zarzutów rozboju.

Policjanci wnioskowali o zastosowanie wobec 30-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli przychylił się do wniosku i aresztował go na trzy miesiące. Mężczyzna będzie odpowiadał za rozboje w warunkach powrotu do przestępstwa.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli pod nadzorem miejscowej prokuratury.