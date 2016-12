29-latek zatrzymany po kradzieży w sklepie

Funkcjonariusze ze Stalowej Woli, zatrzymali 29-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. 29-latek został zatrzymany po kradzieży w sklepie. Trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd do zakładu karnego.

21 grudnia po godz. 18, stalowowolscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że do hotelu przy ulicy 1-go Sierpnia uciekł mężczyzna, który ze sklepu przy ulicy Okulickiego ukradł artykuły spożywcze. Zgłaszającym interwencję był pracownik ochrony sklepu, który podjął pościg za złodziejem.

W rozmowie z pracownikiem ochrony policjanci ustalili rysopis i ubiór mężczyzny i zaczęli sprawdzać budynek. W trakcie tej czynności na trzecim piętrze w zaciemnionym miejscu policjanci znaleźli młodego człowieka, który odpowiadał rysopisowi. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 29-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Podczas sprawdzania okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy za kradzieże.

29-latek był pod wpływem alkoholu, badanie wykazało w jego organizmie 0,8 promila. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd zostanie przewieziony do zakładu karnego.