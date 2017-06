28. Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków zbliża się do Stalowej Woli

Po kilkunastu latach nieobecności wraca do Stalowej Woli Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków. W czwartek, 29 czerwca na Alejach Jana Pawła II będzie meta trzeciego etapu, do którego start nastąpi w Radomiu

28. edycja Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków rozpocznie się w Łodzi. Pierwszego dnia kolarze będą mieli do pokonania ponad 200 km – do południa 86 km z Łodzi do Zduńskiej Woli, po południu ok. 130 km z Tomaszowa Mazowieckiego do Kielc. Następnego dnia przejadą z Radomia do Stalowej Woli (211 km). W piątek, 30 czerwca odbędzie się etap z Mielca do Krosna (169 km). a ostatniego dnia kolarze będą musieli pokonać 164 km ze Świdnika do Lublin. Większość tej trasy będzie zlokalizowana na terenie Lublina.

Zdaniem Dariusza Baranowskiego, dziesięciokrotnego uczestnika wyścigu i jego zwycięzcy z 1993 roku, losy rywalizacji rozstrzygną się przedostatniego dnia rywalizacji, podczas przejazdu z Mielca do Krosna, gdzie kolarzy czeka tradycyjny podjazd pod Zamek Kamieniec oraz nowa górska premia w miejscowości Czudec.

Nas najbardziej interesujący etap z metą na stalowowolskich Alejach Jana Pawła II rozpocznie start honorowy ze skrzyżowania ulic 25 czerwca i Żeromskiego o godzinie 12.55. Kolarzy na trasie czekają dwie premie specjalne (Tarłów i Dwikozy), dwa lotne finisze (Ożarów i Tarnobrzeg), a także lotny finisz połączony z premią górską (Sandomierz). Na metę w Stalowej Woli zawodnicy wyścigu powinni wjechać między godziną 17.47, a 18.16.

Ze względu na przebieg trasy wyścigu, powstaną utrudnienia w ruchu na ul. KEN od godziny 17.15 do czasu przekroczenia przez peleton linii mety. Al. Jana Pawła II natomiast będą wyłączone z ruchu pojazdów wcześniej. Już od godziny 15.30 nieprzejezdne będzie skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Popiełuszki do „ronda” (drożny będzie przejazd do ul. Poniatowskiego). Od 17.30 natomiast zamknięta będzie cała ulica od skrzyżowania przy Bazylice Konkatedralnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego na „górce rozwadowskiej”. Utrudnienia potrwają do około 18.15. Zalecane jest korzystanie z innych traktów w tym czasie.

Organizatorzy 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków na starcie spodziewają się 130 zawodników z 24 zawodowych i amatorskich ekip z Polski i zagranicy. Długość tegorocznego wyścigu 738,8 km. Zwycięzcą ubiegłorocznego był Białorusin Jauhen Sobal.

W tym roku imprezie będzie towarzyszył Mini Wyścig Solidarności, czyli cykl dziewięciu kolarskich zawodów dla dzieci. Także w Stalowej Woli.

Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: A (Chochliki) – do 5 lat, dystans 200 m, B (Krasnale) – 6-8 lat, dystans od 800 m, C (Skrzaty) – 9-10 lat, dystans od 1200 m, D (Elfy) – 11-12 lat, dystans od 1600 m oraz E (Elfy) – 11-12 lat posiadający licencję zawodniczą.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 25 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji o wyścigu na stronie www.wyscig.com.pl