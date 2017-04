27 i 28 kwietnia urzędy skarbowe pracują dłużej

Ze względu na trwający okres rozliczeniowy urzędy skarbowe na Podkarpaciu w dniach 27 i 28 kwietnia będą otwarte do godziny 18:00. Osoby, które nie złożyły jeszcze swojego zeznania podatkowego PIT za 2016 r. mogą to zrobić już tylko do 2 maja.

Odwiedzając urzędy skarbowe można również skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk komputerowych i wysłać swoje zeznanie roczne przez Internet.

Żeby wysłać swoje rozliczenie podatkowe przez Internet wystarczy zabrać ze sobą:

– rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2016 roku,

– jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonanych wydatków, które chcemy odliczyć,

– warto mieć ze sobą również zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2015 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2015 roku – informacja ta będą potrzebne do identyfikacji danych i wysłania zeznania przez Internet.