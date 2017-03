26-latek stracił prawo jazdy

Kierowca audi stracił prawo jazdy za szybką jazdę. Miejsce, w którym zatrzymali go policjanci zostało wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako niebezpieczne.

Z dnia na dzień przybywa zgłoszeń składanych przez mieszkańców powiatu niżańskiego za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zagrożeniami najczęściej wskazywanymi są przekraczanie dozwolonej prędkości i nieprawidłowe parkowanie. Każde zgłoszenie jest przez funkcjonariuszy skrupulatnie sprawdzane. We wskazane miejsca kierowani są policjanci.

W sobotę 25 marca funkcjonariusze ruchu drogowego zostali skierowani do Racławic na ul. Rudnicką, gdzie pojawił się na mapie kolejny punkt informujący o przekraczaniu w tym miejscu prędkości przez kierujących. Przed godz. 9, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę audi. 26-latek z Niska jechał z prędkością 107 km/h przy ograniczeniu do 50. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy i nałożyli na niego mandat.