26-latek podejrzany o posiadanie dziecięcej pornografii

Policjanci z Wydziału Kryminalnego leżajskiej komendy zatrzymali 26-letniego mieszkańca naszego powiatu. Jest podejrzany o posiadanie plików z dziecięcą pornografią. Decyzją Sądu Rejonowego w Leżajsku najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Cała sprawa ujrzała światło dzienne dzięki ustaleniom policjantów zajmującym się zwalczaniem cyberprzestępczości. Na koncie jednego z serwisów internetowych zauważyli przechowywane pliki graficzne i wideo z dziecięcą pornografią. Jak ustalili, konto może należeć do jednego z mieszkańców powiatu leżajskiego. Materiały w tej sprawie przesłali do Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, która wszczęła śledztwo w sprawie posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokuratura sprawę powierzyła do prowadzenia policjantom z Leżajska.

Sprawą zajęli się kryminalni. Zweryfikowali dotychczas zgromadzony materiał i dokonali ustaleń, które pozwoliły na zatrzymanie 26-letniego mieszkańca naszego powiatu. W miejscu jego zamieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli nośniki elektroniczne z pornografią dziecięcą. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich i posiadania ich w celu rozpowszechniania. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Leżajsku najbliższe trzy miesiące 26-latek spędzi w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy.