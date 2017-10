25 X – Światowy Dzień Makaronu

KULINARNA PODRÓŻ PRZEZ POLSKĘ

ŁĄCZYMY REGIONALNE PRZYSMAKI Z MAKARONEM

25 października przypada Światowy Dzień Makaronu, który ma swoich fanów na całym świecie i wśród różnych grup. Lubią go dzieci i dorośli, doceniają wielbiciele kuchni klasycznej i nowatorskiej. Inspiruje kulinarnych mistrzów. Jest doskonały dla każdego i pod każdą szerokością geograficzną! 25 października po raz pierwszy ogłoszony został Światowym Dniem Makaronu w 1995 roku, w Rzymie. Aktualnie świętuje go cały świat, bo makaronowe dania pokochali ludzie w każdym zakątku globu. Także w Polsce cieszy się uznaniem od Bałtyku aż do Tatr. Czy wszędzie smakuje tak samo? Makaron tak, ale łącząc go z regionalnymi dodatkami możemy stworzyć nieograniczony wachlarz kulinarnych inspiracji. Na przykład nad morzem znakomicie smakować będzie z rybą, w górach z tradycyjnym oscypkiem, a na Lubelszczyźnie z grzybami i dziczyzną.

Z okazji Światowego Dnia Makaronu przygotowaliśmy dla Państwa propozycje makaronowych dań z pysznymi lokalnymi dodatkami!

PRZYSMAK LUBELSKI: Makaron z dziczyzną, suszonymi grzybami i śliwkami wędzonymi

POTRZEBUJESZ:

⦁ makaron 1 opakowanie

⦁ comber jeleni lub sarni 500g

⦁ suszone borowiki 50g

⦁ cebula 1 sztuka

⦁ tymianek 1/2 pęczka

⦁ wędzone śliwki 100g

⦁ ciemny sos 1/2 słoiczka

⦁ czerwone wino 100 ml

⦁ masło 40g

⦁ sól i pieprz do smaku

DO DZIEŁA!

1. Na pierwszy ogień…

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

2. W międzyczasie…

Grzyby suszone zalej odrobiną wrzącej wody. Cebulę drobno posiekaj, przesmaż na maśle, dodaj śliwki wędzone i tymianek, a następnie podlej winem i zagotuj przez ok. 2 minuty, by alkohol odparował. Dodaj suszone grzyby razem z płynem i ciemny sos. Comber pokrój na kotleciki ok. 2 cm grubości (każdy z 1 kostką). Dopraw i obsmaż na maśle po ok. 2-3 minuty z każdej strony, tak by były w środku lekko krwiste.

3. To już prawie meta!

Wymieszaj makaron z sosem grzybowo-śliwkowym i podawaj z kotlecikami udekorowanymi tymiankiem.

Brawo! Zaproś znajomych, niech też spróbują lubelskiego dania z dziczyzną!