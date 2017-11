25-lat więzienia za potrójne morderstwo

66-letniemu Zenonowi K. ze Stalowej Woli została wymierzona kara 25 lat pozbawienia wolności za zbrodnię, której dopuścił się w listopadzie 2015 roku. Mężczyzna zabił trzech mieszkańców bloku przy ulicy Popiełuszki 40a. Ofiary nożownika miały: 45, 57 i 63 lata.

Przypominamy, że do zdarzenia doszło w Stalowej Woli, 15 lub 16 listopada 2015 roku. Dokładnej daty tragedii nie udało się ustalić, gdyż wszyscy uczestnicy zdarzenia byli nietrzeźwi. Do morderstwa doszło w trakcie wielogodzinnej libacji alkoholowej. Zbrodni dokonano przy użyciu noża, a każda z ofiar miała na ciele wiele ran kłutych.

Jako podejrzanych zatrzymano właściciela mieszkania Zenona K. i jego znajomego Krzysztofa S., który od razu przyznał się do winy. W stosunku do Krzysztofa S. prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania karnego (z powodu niepoczytalności) oraz zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2017 r. zapadło postanowienie, zgodnie z którym uznano, że dokonał on wszystkich zarzucanych mu czynów ale nie mógł rozpoznać ich znaczenia i pokierować swoim postępowaniem, w związku z czym umorzono wobec niego postępowanie karne. Jednocześnie orzeczono tytułem środka zabezpieczającego umieszczenie Krzysztofa S. w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Orzeczenie jest prawomocne.

Zenon K. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Twierdził, że w czasie, gdy doszło do zabójstw nie było go w żadnym z dwóch mieszkań, w których znaleziono denatów. Oskarżony zeznał przed sądem, że zbierał w tym czasie puszki na mieście.

Na rozprawie w dniu 31 października 2017 roku zapadł wyrok. Oskarżonemu wymierzono karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.