[ZDJĘCIA] W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu nagrodzono laureatów powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Ten rok był rekordowy pod względem ilości zgłoszonych prac. Komisja konkursowa musiała dokonać wyboru spośród 227 interpretacji tematu. Prace reprezentowały wysoki poziom i różnorodność technik – mówił Tadeusz Blacha, odpowiedzialny za Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, koordynator eliminacji powiatowych.

Starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek wraz z komendantem miejskim PSP w Tarnobrzegu Marianem Rogiem wręczyli autorom najładniejszych prac pamiątkowe dyplomy i upominki. Dodatkową atrakcją dla laureatów konkursu było zwiedzanie Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Tarnobrzegu.

– To już konkurs z tradycjami, bo dziś mamy jego XIX odsłonę. Wszystkich nas zaskoczyła ogromna ilość i zarazem bardzo ucieszyła, bo świadczy to o waszym zainteresowaniu tematem bezpieczeństwa i szlachetnym zawodem strażaka. Cieszę się, że przez swoje rysunki zarażacie i propagujecie wśród swoich rówieśników bezpieczne postawy. Podziękowania należą się także waszym opiekunom, którzy dbają o artystyczną stronę przekazu. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, życzę powodzenia na dalszym etapie konkursu rozstrzyganym w Rzeszowie i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach – gratulował zwycięzcom starosta Paweł Bartoszek.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Poprzez sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu, uwrażliwienie odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Laureatami XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” szczebla powiatu zostali:

I grupa – uczniowie w wieku 6–9 lat:

Adrian Warchoł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach)

Piotr Grębowiec (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach)

Jagoda Gąsior (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy)

Izabela Lis (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skopaniu)

Małgorzata Zielińska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach)

II grupa – uczniowie w wieku 10–13 lat:

Julia Boroń (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach)

Norbert Grobelski (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach)

Gabriela Kochowska (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach)

Patrycja Terembuła (Zespół Szkół we Wrzawach)

Julia Hetel (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach)

III grupa – uczniowie w wieku 14–18 lat:

Sara Drozd (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie)

Aleksandra Duma (Zespół Szkół we Wrzawach)

Aleksandra Roszuk (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach)

Kamila Samołyk (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach)

Dawid Maguer (Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Dębie)

