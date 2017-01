24-latek zatrzymany za przewożenie narkotyków

9 woreczków ze sproszkowaną substancją i trzy buteleczki z nieznanego pochodzenia cieczą, znaleźli policjanci przy młodym mężczyźnie, który wybierał się w podróż do Rzeszowa. Zabezpieczone substancje przewoził w bagażu podręcznym. Mężczyzna został zatrzymany.

Policjanci ustalili, że 24-letni mieszkaniec Krzakowa jadący do Rzeszowa, może przewozić narkotyki. Policjanci obserwowali przystanek, na którym miał wsiadać do busa. Po godz. 14, zjawił się na nim mężczyzna odpowiadający rysopisowi. Policjanci zatrzymali go przed wejściem do autobusu. 24-latek został przeszukany. W jego torbie podróżnej policjanci znaleźli 9 woreczków ze sproszkowaną substancją i trzy buteleczki z nieznanego pochodzenia cieczą.

W komendzie policjanci przebadali wstępnie zawartość woreczków. Tester wykazał obecność substancji zakazanej. W sumie zabezpieczono blisko 6 gramów sproszkowanej substancji. Zawartość cieczy w buteleczkach zostanie poddana szczegółowej analizie.