24-latek utonął w Jeziorze Tarnobrzeskim

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 24-letniego mieszkańca powiatu dębickiego. Mężczyzna pływał wczoraj z koleżanką w Jeziorze Tarnobrzeskim, nagle zniknął pod wodą. Mimo podjętej reanimacji zmarł.

15 czerwca po godz.19, na Jeziorze Tarnobrzeskim, doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Jak ustalili wstępnie policjanci, kilkoro znajomych wybrało się nad jezioro. Jeden z nich wszedł do wody razem ze swoją koleżanką popływać. Z relacji świadków wynika, że mężczyzn po przepłynięciu kilku metrów, zniknął nagle pod wodą. Znajoma próbowała go ratować i wzywała pomocy.

Na ratunek ruszyły osoby będące w tym czasie na kąpielisku, w tym policjant z Tarnobrzega oraz funkcjonariusze straży pożarnej. Wyciągnęli mężczyznę z wody i podjęli reanimację. 24-latek trafił do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. To już druga ofiara wody na Podkarpaciu.