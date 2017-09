23-letni nożownik zatrzymany

Policjanci ze stalowowolskiej komendy zatrzymali 23-latka, który zranił nożem 47-letniego mężczyznę. Ranny trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wczoraj 23-latek decyzją sądu został aresztowany na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze stalowowolskiej komendy przez kilka ostatnich dni prowadzili czynności mające na celu ustalenie okoliczności, w których 47-letni mężczyzna doznał obrażeń. Jak wynikało z zebranego materiału, we wtorek po południu pomiędzy mężczyzną, a jego 23-letnim krewnym doszło do kłótni w trakcie, której 23-latek miał ugodzić go nożem w policzek i plecy. 47-letni mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.

23-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie, był trzeźwy. Wczoraj młody mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała i narażenia 47-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Stalowowolscy policjanci złożyli wniosek o jego tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do ich wniosku i zastosował wobec 23-lata areszt na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.