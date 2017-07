22-latek chciał odebrać sobie życie

Policjanci ze Stalowej Woli pomogli mężczyźnie, który zamierzał odebrać sobie życie. 22-latek zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował, że ma zamiar popełnić samobójstwo. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę lekarzy.

W czwartek 20 lipca tuż przed godz. 21.30, dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał informację, że 22-letni mężczyzna, mieszkaniec Zaklikowa zamierza popełnić samobójstwo. Z informacji przekazanej przez wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego wynikało, że mężczyzna chce rzucić się pod pociąg.

Dyżurny natychmiast wysłał na miejsce patrole. Policjanci rozpoczęli przeczesywanie terenu. Sprawdzali rejon przyległy do torów kolejowych, okoliczne budynki, teren kompleksu leśnego, rozmawiali z napotkanymi mieszkańcami, jednak mężczyzny nie odnaleziono. W trakcie prowadzonych sprawdzeń do dyżurnego dotarła kolejna informacja, że 22-latek wrócił do domu.

Policjanci natychmiast się tam udali. Mężczyzna był pod wyraźnym działaniem alkoholu. Z rozmowy z nim policjanci ustalili, że mężczyzna leżał na torach, jednak na widok przypadkowo napotkanej osoby wstał i przyszedł do domu. Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe.

22-letni mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy. Policjanci wyjaśniają przyczyny, dla których mieszkaniec Zaklikowa chciał się targnąć na swoje życie.