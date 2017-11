21. Festiwal Minikoszykówki

Share 0 Share 0 Share 0

8 drużyn reprezentujących stalowowolskie szkoły podstawowe, złożonych z dziewcząt i chłopców z roczników 2005 i młodszych oraz reprezentacja dziewcząt Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, uczestniczyło w 21 Festiwalu Minikoszykówki organizowanym od ponad siedmiu lat przez Centrum Sportu Młodzieżowego Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola w hali sportowej ZSO nr 2 przy ul. Wojska Polskiego. Sponsorem tej cieszącej się od wielu lat ogromną popularnością imprezy koszykarskiej dla dzieci, jedynej takiej na Podkarpaciu, była firma Cerkamed. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy. W finale PSP 7 pokonało PSP 11 14:6. Miejsce trzecie zajęła PSP 3, a czwarte PSP 5. Łącznie w kilkugodzinnym pikniku koszykarskim wzięło udział około 100 uczniów najmłodszych klas podstawowych. Młodym adeptom basketu pilni przypatrywali się trenerzy CSM Kuźnia-Cerkamed, Jerzy Szambelan i Roman Prawica. Na zakończenie każda drużyna otrzymała puchar i dyplom, a na każdego zawodnika i zawodniczkę czekała smakowita pizza. – To już taka nasza tradycja - śmieje się pomysłodawca i organizator festiwalów minikoszykówki, trener koordynator Marek Jarecki. – Przez te siedem lat trochę tych pizz trzeba było zamówić. Było to możliwe przede wszystkim dzięki panu Wojciechowi Pawłowskiemu, właścicielowi Cerkamedu, który nigdy nie odmówił nam pomocy, bez którego tak naprawdę niemożliwe byłoby zorganizować turniej, w którym bierze udział taka duża ilość dzieci. Część środków na dzisiejszą imprezę otrzymaliśmy też od Rady Rodziców. My pracujemy od pierwszej edycji festiwalu społecznie. Zapłatą jest radość i uśmiech dziecka oraz jego rodziców, dziadków, którzy zawsze towarzyszą swoimi pociechom i dopingują je z trybun.