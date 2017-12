Zgodnie z zapowiedzią trenera Ireneusza Krzyszczuka mecz jego podopiecznych z drużyną Dębickiej Akademii Siatkówki Kępa był przysłowiowym spacerkiem. Gospodarze nie wysilali się zbytnio. Cały czas mieli pod kontrolą to,co dzieje się na boisku i choć wyniki drugiego i trzeciego seta mogą sugerować coś zupełnie innego, to prawda jest taka, że to Dwójka rządziła od początku do końca.

Kolejnym rywalem naszych kadetów będzie na wyjeździe Olimp Czudec. Zespół, który nie wygrał w lidze nie tylko ani jednego meczu, ale ani jednego seta. W tej sytuacji zdobycie kompletu punktów w Czudcu wydaje się być zwykłą formalnością. Najważniejsze mecze czekają naszą drużynę w drugiej połowie stycznia, kiedy to zmierzy się z TSV Sanok i Błękitnymi.

DWÓJKA - DAS KĘPA 3:0 (25:16, 25:21, 25:23) DWÓJKA: Rąpała, Smogór, Buczek, Bąk, Napieracz, Surma, Popek, Oszust.